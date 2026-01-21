Luck Ra en San Martín de los Andes: el show gratis frente al Lacar que colmará la cordillera de cuarteto este sábado

La temporada de verano en la cordillera alcanza su punto máximo de efervescencia. Este sábado 24 de enero, San Martín de los Andes será el escenario de uno de los eventos más masivos de la provincia: Luck Ra se presentará en vivo con un show gratuito frente al lago Lácar.

El evento no solo es un hito para la ciudad, sino que funciona como la gran previa de lo que se vivirá en febrero en la Fiesta Nacional de la Confluencia en Neuquén.

El recital, impulsado por una inversión privada del Cerro Chapelco con apoyo logístico municipal, busca consolidar al destino como un faro cultural y turístico a nivel nacional, uniendo la mística de la montaña con el ritmo del cuarteto que hoy domina todos los rankings.

Horario y lugar del recital de Luck Ra en San Martín de los Andes: la música se muda a la playa

El show central tendrá lugar en la costa del lago Lácar, aprovechando el atardecer cordillerano como telón de fondo. La cita está prevista para comenzar a las 19.

Si bien la figura central es el cordobés Luck Ra, la jornada comenzará temprano con la presentación de bandas locales y artistas invitados, convirtiendo a la costanera en un festival de día completo.

Al ser un evento de acceso libre y gratuito, se espera una afluencia récord de turistas provenientes de todo el Alto Valle, Bariloche y el sur de Chile, que viajarán especialmente para ver al autor de «La Morocha» y «Hola Perdida».

Cabe recordar que la presentación de este sábado en San Martín de los Andes es el preámbulo perfecto para lo que sucederá en Neuquén capital.

Luck Ra es una de las figuras confirmadas para el viernes 6 de febrero en la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026. Aquellos que no puedan viajar a la cordillera o que quieran repetir la experiencia, podrán verlo en el escenario principal de la Isla 132, donde compartirá la jornada con otros referentes del género urbano y el cuarteto en una noche que promete ser la más convocante del festival.

Grilla confirmada: Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén

Para esta edición, los horarios y artistas principales ya están definidos: