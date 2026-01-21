¿Soy «buen contribuyente»?: cómo saber si puedo sacar las entradas gratis para la Fiesta de la Confluencia 2026

La entrega de entradas gratuitas para la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén ya genera movimiento en la web oficial, pero muchos vecinos se encuentran con la misma duda: ¿realmente califico como «buen contribuyente»? Para acceder al beneficio que otorga el municipio, no basta con tener el DNI en mano; hay que demostrar que no existen deudas pendientes.

Si planeás ir al sector preferencial, acá te explicamos cómo verificar tu situación tributaria para no quedarte afuera del canje.

Cómo consultar si sos buen contribuyente en Neuquén y tener entradas gratis para la Fiesta de la Confluencia

Para saber si el sistema te habilitará el código de Entrada Uno, tenés que chequear tu estado de deuda en el sitio oficial de la Municipalidad de Neuquén.

El trámite es simple y se hace directamente desde la web del festival. Seguí estas instrucciones:

Ingresá a la web oficial: Entrá al sitio de la Fiesta de la Confluencia o al portal de la Municipalidad de Neuquén. Seleccioná el beneficio: Hacé clic en la opción «Entradas para buenos contribuyentes». Validá tu DNI: El sistema te pedirá ingresar tu número de documento y el número de trámite que figura en el DNI. Obtené el código: Si el sistema verifica que no tenés deudas pendientes, te habilitará un código de canje. Canje final: Ese código debe ingresarse en entradauno.com para que te lleguen las cuatro entradas al correo electrónico. En la app Quentro te aparecerán los códigos QR que habilitan el acceso.

En total son 16.000 entradas para buenos contribuyentes.

Los requisitos para el beneficio como buen contribuyente para la Fiesta de la Confluencia 2026

Para que el sistema te considere apto, tenés que cumplir con estas condiciones: