¡Es oficial! La Fiesta de la Confluencia 2026 tendrá entradas gratis para buenos contribuyentes: cómo adquirirlas

La Fiesta de la Confluencia 2026 tiene su cita del 5 al 8 de febrero en Neuquén. Foto: Cecilia Maletti.

La cuenta regresiva es cada vez más corta y la Isla 132 se prepara a pleno para vivir la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026. A días del evento, el municipio de Neuquén anunció finalmente que el buen contribuyente tendrá su entrada gratis para el festival más convocante de la Patagonia.

La cita ya está programada: del 5 al 8 de febrero, el Paseo de la Costa se volverá un espacio de música, disfrute y alegría. Si sos buen contribuyente, te contamos cómo adquirir tus entradas gratis para este evento.

Según confirmaron desde el municipio de Neuquén, en esta edición se entregarán cuatro entradas preferenciales para los buenos contribuyentes. Las mismas se van a poder adquirir desde la página oficial del municipio (neuquencapital.gov.ar) a partir de este miércoles 21 de febrero.

«No es solo una entrada, es tu pase para ser parte de la mejor fiesta del país en la Isla 132 del 5 al 8 de febrero», indicaron.

Paso a paso: cómo comprar los tickets para la Fiesta de la Confluencia si no sos buen contribuyente de Neuquén

El proceso es 100% digital y se recomienda tener los datos personales a mano para agilizar la transacción. Estos son los pasos a seguir:

Ingresar al sitio oficial: Entrar a www.entradauno.com y buscar el evento destacado: «Fiesta de la Confluencia 2026 Neuquén». Registro de usuario: Acceder con tu correo y clave. Si es tu primera vez en el sitio, deberás registrarte completando tus datos personales. Selección de fecha: Elegir la fecha disponible (comienza el 5 de febrero) y hacer clic en el botón «Comprar». Elegir la promoción: En este punto podrás optar por el Pase Individual ($100.000) o el Pack Familiar 4×3 ($300.000 en total). Pago y confirmación: Ingresar tu número de teléfono y seleccionar el método de pago. Una vez confirmado, las entradas llegarán a tu correo electrónico.

La plataforma acepta una amplia variedad de tarjetas para facilitar el acceso a los vecinos del Alto Valle y turistas. En crédito y Débito se puede abonar con Visa, Mastercard, Cabal, BPN y American Express.

La grilla de artistas, día a día, para la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén

Jueves 5 de febrero

Rombai

Migrantes

Luciano Pereyra

Karina

Viernes 6 de febrero

FMK

Lautygram

Tuli

Roze

Angela Torres

Luckra

Sábado 7 de febrero

La Beriso

Bersuit Vergarabat

Kapanga

No Te Va A Gustar

Domingo 8 de febrero