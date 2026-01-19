Lunes de calor en Neuquén y Río Negro: a qué hora llega el viento al Alto Valle y la costa, y qué pasa en la cordillera

Este lunes 19 de enero, la región vive una jornada plenamente veraniega. Con un sol radiante como protagonista, las condiciones son ideales para actividades al aire libre, aunque los residentes del Alto Valle y los veraneantes en la costa deberán estar atentos al viento, que ganará fuerza con el correr de las horas.

En las ciudades de Neuquén, Cipolletti y Roca, el calor se intensifica. Se espera una máxima de 33°C con cielo mayormente despejado.

El viento comenzará a soplar con fuerza desde la tarde. Las ráfagas podrían alcanzar un rango de entre 51 y 69 km/h hacia el final de la jornada, marcando un cierre de lunes polvoriento y ventoso.

Viento en el inicio de semana de playa en Las Grutas, los detalles

En la costa de Río Negro, el lunes comienza con condiciones veraniegas totales. La máxima alcanzará los 31°C, ofreciendo un escenario perfecto para los turistas.

Al igual que en el valle, el viento se hará sentir. Se esperan ráfagas intensas de hasta 60 km/h durante la tarde, por lo que habrá que asegurar sombrillas en la zona de playa.

La Cordillera: lunes con sol pleno y temperaturas ideales

Tanto en Bariloche como en San Martín de los Andes, y toda la cordillera del norte de la Patagonia, el lunes se presenta con condiciones inmejorables para el turismo.