Majo Martino y el fuerte cruce con Martín Salwe en “El Hotel de los famosos”

La discusión entre Majo Martino y Martín Salwe dejó al descubierto la mala relación entre los participantes de «El Hotel de los famosos». No deja de sorprender un poco porque previamente Martino y Salwe tenían un buen vínculo, ya que ambos eran colegas y habían trabajado juntos en los programas satélites de Bailando por un sueño, de la factoría Marcelo Tinelli. Pero eso cambió totalmente.

La amistad entre Martín Salwe y Majo Martino venía en crisis desde la nominación anterior, ya que la periodista se sintió muy dolida y catalogó el voto del locutor como una traición.

“Es un juego y ya estabas condenada”, le respondió él en ese momento. “Si tuviera que definir a Martín con una palabra… basura”, dijo anoche Majo en el detrás de cámara.

El tenso ida y vuelta entre Majo Martino y Martín Salwe

«Voy a ser muy sincero porque quiero irme de acá con la tranquilidad de que dije, por lo menos, lo que sentía. Hubo una actitud que no me gustó, que tiene que ver con que no estabas en el lugar de staff«, comenzó el locutor.

Y agregó: «Pero, igualmente, voy un poquito más allá de eso. Me estaría costando mucho votar al resto. Y hoy, la verdad, a pesar de que te conozco y te quiero, no me cuesta votarte. No es mucho más que eso».

Por su parte, Majo Martino expuso: «Más allá de que vos hables de sinceridad, yo no te creo nada de todo lo que hacés, absolutamente nada. Pero eso es lo que yo siento y pienso. Y como te conozco, sé que estás en una pose, que estás en un personaje y que te sirve; pero te sirve para este momento. Más adelante, no te va a servir y se va a servir».

A lo que Martín Salwe respondió: «Te digo algo y que no te lastime. Hoy, si tengo que pensar los vínculos, prima muchos más los nuevos que éste».

«Más allá de que no te crea y que lo sigo sosteniendo, me parece perfecto porque me pasa exactamente lo mismo», finalizó Martino.

Majo Martino no pudo entender cómo Martín Salwe, a quien consideraba su amigo, la terminó nominando cuando definía quién seguía en el programa con Silvina Luna, quien terminó eliminada del reality.

«Me duele profundamente, para mí no es un show la amistad«, le dijo indignada Martino a Salwe instantes después de conocer el resultado de la nominación.

«Pero si mi voto no cambia en nada», se defendió el locutor, argumentando que ya su elección no cambiaba la tendencia general del grupo.

«Conmigo me heriste un montón con esto que estás haciendo. No lo puedo creer, me duele», le decía Martino visiblemente dolida.

«Quedaste bien con Silvina pero a mí me metiste así un cuchillo en la herida«, le volvió a repetir.

Luego, Salwe, al ver que ella no comprendía su argumento de juego, dio por terminada la charla y se retiró del lugar.