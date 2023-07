«Mamá contadora»: la profesional que explica finanzas y cuenta historias, en Roca

Luciana Osacar (43), más conocida como «mamá contadora», es una profesional con la capacidad de traducir temáticas tributarias, haberes e impuestos a una forma simple y entendible en sus redes sociales, desde 2019 en Roca. Hace tan solo tres días estrenó su podcast, donde saca a la luz historias sobre la muerte y la vida de las personas de una forma empática y sensible. «Quiero que sepan que no están solos», apuntó en una entrevista a DIARIO RÍO NEGRO.

Como lo dice su nombre en redes sociales, es mamá de tres hijos. Desde muy joven decidió estudiar para ser contadora pública, sin pensar que esa tarea le abriría las puertas hacia otras tareas. En ese momento no había muchas opciones, contó, aún así decidió lanzarse al mundo contable. «Mis papás me decían que no me veían en esa carrera», expresó Luciana.

Luego, a lo largo de su trayectoria comenzó a comunicar cosas vinculadas a la contabilidad en una editorial llamada «Repard». Allí se encontró con el desafío de escribir, pero de una forma diferente, alejada del lenguaje técnico. «Ahí dije tengo que explotarlo por otro lado», y así nació «mamá contadora».

«Fue para contar la experiencia que tenía con sus hijos, con la particularidad que se llevan nueve años cada uno. Con cada hijo tuve un título, porque siempre seguí estudiando. Siempre juego con eso: el estrés, la familia, la carrera. Fue mi forma de hacer catarsis«, apuntó la contadora. Luego su contenido se fue modificando y empezó a explicar desde temas laborales hasta cuestiones impositivas.

Ser mamá y trabajar también fuera del hogar

Luciana señaló que su labor es posible gracias ha que a tenido el apoyo de su pareja y de su familia, así como también el de sus colegas en el estudio. «Sin ellos no pudiera. Siempre tuve suerte», expresó.

Su trabajo como contadora en redes sociales es parte de su trabajo cotidiano en el estudio contable. Allí podemos observar a sus compañeros pasar. «Corro esto así no molesta, querés que baje la música así se escucha bien», le dicen Leonardo y Santiago, para que cada contenido sea el mejor.

Sus clientes y colegas también la impusan » me hacen consultas y me dicen que eso tiene que ser para ‘mamá contadora’ y mis colegas también».

«Teoría del balance»

«Teoría del balance» es un podcast que la contadora comenzó en julio y sale todos los sábados. En este se aleja de los números para sumergirse en temas profundos sobre la vida y la muerte y otras aventuras que compensan situaciones de la vida complejas.

Su papá la motivó. Él durante años tuvo un síndrome llamado «Guillain-Barré» y siempre hablaron de la posibilidad de escribir un blog para que su historia de vida sirviera para otras personas. No lo hicieron, pero para Luciana era su asignatura pendiente.

En forma paralela un amigo le dijo «necesito un caso de éxito para saber que yo puedo». «Da la casualidad de que varios de mis amigos han pasado por cáncer y era lo mismo, necesitaban saber que se podía seguir», explicó Luciana.

«La gente necesita saber que no está sola y que no es la única que está pasando por ese tipo de situaciones«, contó y agregó «también me sirve a mí para sanar y hacer catarsis».

El el primer episodio entrevistó a Nuria, una profesora de danza y acompañante terapéutica a quien sufrió la muerte temprana de su hijo. «Era su único hijo, pudo seguir viviendo y siguió acompañando a otros», aclaró y agregó «yo quiero que la gente lo escuche y piense que también puede».

Los siguientes sábados habrá diversas historias íntimas sobre personas que han tenido que enfrentar enfermedades, la muerte u otros desafíos inesperados.

De eso de trata «Teoría del Balance»: pueden ocurrir sucesos inesperados y dolorosos en nuestras vidas, pero no somos los únicos en el mundo padeciéndolo. Estas historias son la compañía para aquellas personas y que sepan que no están solas en este mundo.

«Para mi es equilibrar entre los números y la razón, de hecho el logo es un cerebro y un corazón y la idea es balancear entre estas dos cuestiones entre la vida y la muerte, porque sin muerte no hay vida, entre la salud y la enfermedad, entre lo que puedo y lo que quiero«, explicó Luciana.

Luciana tiene un contacto cotidiano con la muerte debido a que su marido tiene una funeraria. «Tenemos una mirada particular de la muerte. Eso me hizo ver que para muchos la muerte los sorprende y hay que aprender a escuchar y acompañar esos momentos llenos de dolor», concluyó.