El dramático rescate de dos bomberos de Neuquén en Venezuela: «Por 10 minutos no nos quedamos adentro»

Ximena Larriestra y Juan Bustos, integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Centenario y de la brigada internacional Topos, participaron de una misión de siete días en la zona de La Guaira, tras el sismo que afectó a Venezuela. Los rescatistas de Neuquén cumplieron un rol clave en el rescate de Arón, un joven de 21 años. «Por diez minutos no nos quedamos dentro con él», aseguró Larriestra: una réplica sacudió la estructura poco después de la extracción.

Los brigadistas financiaron sus propios pasajes para integrarse a las células de Argentina, México y Chile que operaron en el sitio. «Los pasajes los pagamos nosotros. Se convoca a quienes tienen los medios económicos propios para llegar a la zona de desastre», indicó la bombera en una entrevista con el programa La banda ancha de Radio Universidad Calf.

Desde Bomberos Voluntarios Centenario felicitaron a Ximena y a Juan por su desempeño en Venezuela: «Nos sentimos orgullosos de haber podido colaborar en la misión que emprendió Rescate internacional Topos».

Dos bomberos de Centenario integraron la brigada internacional Topos. (Gentileza).

Cómo fue el rescate de Aron a 10 metros de profundidad en Venezuela

Arón permaneció sepultado en un subsuelo tras el colapso de un edificio de gran altura en una región de geografía estrecha. De acuerdo con el testimonio de Larriestra, personal local de Protección Civil detectó inicialmente señales de vida, pero no pudieron llegar hasta el joven por la complejidad del acceso.

La brigada Topos asumió entonces la posta y ejecutó un túnel de acceso que demandó más de 40 horas de tareas ininterrumpida para alcanzar la posición de Aron. Según relató la brigadista a Radio Universidad Calf, la profundidad de diez metros y la presencia de vigas de hormigón de 60 por 60 centímetros requirieron el uso de rotomartillos y rotopercutores alimentados por conexiones eléctricas provisorias.

Las dimensiones mínimas del ducto de entrada presentaron obstáculos físicos severos. «El personal debió retirarse los cascos protectores para poder avanzar en el pasamanos de escombros», detalló la rescatista. La remoción del material se realizó de forma manual a través de baldes, bajo un protocolo de relevos estrictos cada 40 minutos para mitigar el agotamiento y la presión psicológica.

Llegaron hasta Aron en el momento justo, antes de que un nuevo temblor afectara la estabilidad del edificio en ruinas. «Arón contó después que se había sentido abandonado porque dejó de escuchar que hablaran», relató Ximena. El joven sobreviviente ya está a salvo.

El operativo de rescate demandó 40 horas. (Foto: Gentileza).

Cómo fue la preparación de los rescatistas de Centenario que colaboraron en Venezuela

La respuesta profesional en La Guaira fue el resultado de un proceso de instrucción que la Asociación de Bomberos Voluntarios de Centenario impulsó durante los últimos tres años. Según comunicaron desde el cuartel, este camino comenzó con capacitaciones en sectores rurales para 50 personas y continuó con entrenamientos en zonas fabriles que duplicaron la convocatoria.

La preparación técnica se consolidó con un tercer curso internacional que contó con especialistas de México, Chile, Israel y Estados Unidos, donde participaron más de 180 rescatistas.

Esta formación incluyó simulacros de inmovilidad y encierro que Larriestra calificó inicialmente como excesivos durante su etapa de aprendizaje. Sin embargo, la experiencia en el terreno cambió su perspectiva. «En la misión nos dimos cuenta de que la gente aprisionada no puede elegir cómo estar. Se me fue el rencor sobre esa manera de enseñar porque nos sirvió un montón», reflexionó la bombera en diálogo con Radio Universidad CALF.