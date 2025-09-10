Mapa | Dónde es la Feria del Libro 2025 en Neuquén: fechas y la lista de autores que vendrán

La ciudad de Neuquén se prepara para una nueva edición de la Feria Internacional del Libro 2025 «Marcelo Martin Berbel». Acá te dejamos todos los detalles de uno de los eventos literarios más importantes de la Patagonia.

Según detallaron desde el municipio, la feria se desarrollará en el Museo Nacional Bellas Artes y sus inmediaciones en el Parque Central (Mitre y Santa Cruz).

La inauguración será el próximo viernes 12 de septiembre, en marco del aniversario de la ciudad de Neuquén, y se prolongará hasta el domingo 21. La entrada es libre y gratuita.

Con respecto a los horarios, de lunes a viernes las puertas del predio estarán abiertas de 9 a 12 y de 14 a 22. Mientras tanto, los sábados y domingos estará desde las 14 a las 22.

Grilla entera de la Feria del Libro 2025 en Neuquén

Este año, el número de stands creció de 70 a 120, y se lleva adelante una programación cultural potente: 113 propuestas entre charlas, talleres y espectáculos, con la participación de destacados representantes de 40 ciudades argentinas y autores de 10 provincias, además de invitados internacionales de Colombia y Chile.

Entre los escritores más destacados que visitarán el MNBA se encuentran Eduardo Sacheri, Felipe Pigna, Luciano Saracino, Patricio Zunini, Luis Pescetti, Mar Petryk, Luciano Luterau, Florencia Canale, Patricia Suárez, Ariel Zujarchuk, Claudia Piñero y Verónica Boix.

El cronograma entero con el horario de las charlas lo encontrás acá: