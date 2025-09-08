¡Mirá! El Paseo de la Costa tiene un nuevo sector para disfrutar de los días de sol: bicisenda y peatonales

En Neuquén se inauguró un nuevo sector del Paseo de la Costa. Se trata de una obra de que incorpora bicisendas y sendas peatonales en un plan estratégico de la ciudad para potenciar el turismo regional. La obra cuenta con una inversión de $8.000.000.

El Paseo de la Costa de Neuquén capital suma un nuevo tramo de tres kilómetros que ya está listo para ser disfrutado por vecinos y turistas.

El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa encabezaron la inauguración de esta obra significativa, realizada «a partir del superávit municipal que destinamos a esta obra y consolida a la ciudad de cara al río», tal como destacó el jefe comunal.

De la inauguración participaron también la ministra Julieta Corroza, en licencia política; Octavio Ramírez, tesorero de la Asociación Hotelera y Gastronómica; Gastón Sobisch, presidente del Club Independiente, su padre el exgobernador Jorge Sobisch y Eva Arriaga, vecinalista, además de socios del club y lugareños.

Foto: Cecilia Maletti.

Dónde está el nuevo sector del Paseo de la Costa que busca fomentar en turismo en Neuquén

Esta nueva etapa del paseo costero, ubicada a la altura del club Independiente, mantiene la estética que caracteriza a todo el recorrido. Incluye una bicisenda y una senda peatonal de tres kilómetros, pensadas para el esparcimiento y la actividad física.

El intendente Gaido anticipó que esta obra es «la continuidad de la calle que viene a conectar y la garantía de que ya está licitada la última etapa, es decir, los últimos cinco kilómetros que viene a darle esa continuidad» al proyecto.

Foto: Cecilia Maletti.

Durante la recorrida inaugural, Gaido reveló que junto al gobernador Figueroa venían dialogando sobre «este plan estratégico que tenemos juntos, la provincia y el municipio, en desarrollar estas obras que vienen a dar una nueva economía a la ciudad y además del cuidado de sus recursos naturales, que son sus ríos hermosos».

También destacó que la obra, más allá de embellecer la ciudad, «viene a dar trabajo a una empresa neuquina y a neuquinos», transformando un espacio que antes albergaba microbasurales.

Club Independiente de Neuquén y el «acuerdo» para el nuevo sector del Paseo de la Costa

La nueva obra en el Paseo de la Costa fue posible gracias a un «acuerdo» con el Club Independiente, detallaron desde el municipio.

Su presidente, Gastón Sobisch, aseguró que «cedimos 22.000 metros cuadrados que generaron un espacio que no solo embellece el entorno, sino que también conecta de una manera más directa al club con el centro de la ciudad».

Foto: Cecilia Maletti.

Sobisch destacó que la instalación de luminarias LED en todo el recorrido brindará «tranquilidad a los vecinos» y permitirá el disfrute del lugar tanto de día como de noche, transformando el sector en un «polo deportivo».