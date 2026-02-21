Tormenta, granizo y viento: la alerta que complica a seis provincias, una de ellas cercana al norte de Neuquén

Varias provincias de Argentina serán escenario de un fuerte temporal que combinará tormenta eléctrica, lluvia, viento y hasta granizo. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió en total a seis provincias, pero una de ellas se encuentra cerca del norte de Neuquén por lo que no descartan que las precipitaciones lleguen a esta región.

Seis provincias bajo alerta por tormenta

El organismo nacional informó que este sábado 21 de febrero un sector del país se verá afectado por «tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas». En el detalle indicó que las mismas «podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h».

Además resaltó que se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local. «En la zona de la puna, en los niveles más altos de la cordillera, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo», agregó.

Respecto a las regiones afectadas, informó que las provincias bajo alerta son:

Jujuy Salta Tucumán Catamarca San Luis Mendoza, esta última cercana a Neuquén

El clima en el norte de Neuquén

Debido a la cercanía de la región mendocina bajo alerta con el norte de la provincia de Neuquén, el organismo no descartó que en este sector se puedan registrar algunas precipitaciones

De acuerdo al pronóstico de este sábado, en Buta Ranquil y sus alrededores se prevé una temperatura máxima de 27°C con una mínima 18°C.

El factor determinante es que a partir de la tarde aparecerán los primeros chaparrones aislados los cuales podrían aumentar su intensidad durante el día. La probabilidad de precipitaciones es del 10 al 40% tanto para la tarde como a la noche.

Además también habrá viento con velocidades de entre 23 y 31 km/h, y ráfagas de hasta 60 km/h-