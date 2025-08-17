Qué lugar de Río Negro eligió el productor agrícola de la zona núcleo para debutar con 125 quintales de maíz por hectárea

Luego de manejar 400 hectáreas en la localidad cordobesa de Camilo Aldao, ubicada en la zona núcleo agrícola argentina, decidió cambiar de aire e invertir en tierras bajo riego en la Patagonia. Hugo Lattanzi es uno de los productores agrícola-ganaderos que han desembarcado en Río Negro recientemente y lo hizo a lo grande: eligiendo un campo de 100 hectáreas en Lamarque. Conocé la gran ciudad.

Según Turismo de Río Negro, Lamarque es una ciudad del departamento Avellaneda y se encuentra al sudeste de la Isla Grande de Choele Choel dentro del Valle Medio. Lo describen como un oasis agrícola regado con las aguas de dicho río, que forma en la zona un conjunto de islas.

Asimismo, es conocida por ser la capital del tomate por excelencia, sin embargo, su actividad económica principal es frutihortícola y vitícola. Lattanzi atraído por la alta heliofanía del lugar, la disponibilidad de agua (que representa “un riesgo menos”) y su conocimiento previo de la región, terminó eligiéndola.

Ciudad de Lamarque. Foto: Municipios y comunas.

De Córdoba otra vez a la Patagonia: nuevo productor en Lamarque

Según lo informado en una nota publicada en Diario RÍO NEGRO, Lattanzi nació en Río Gallegos, Santa Cruz, en 1982, en plena Guerra de Malvinas. Su infancia transcurrió entre Camilo Aldao, en el sudeste cordobés, y Plaza Huincul, Neuquén, donde completó la escuela primaria y secundaria. Desde joven mostró interés por la producción agropecuaria, un legado familiar que se remontaba a las 100 hectáreas agrícolas que había manejado su abuelo en Córdoba.

Cuando cursaba la materia Hidrología en la Universidad Nacional de Córdoba, relacionaba los contenidos con el Alto Valle del río Negro, zona que conocía por su paso por la Norpatagonia. Aquella curiosidad lo llevó a visitar el INTA Alto Valle para investigar el período libre de heladas y confirmó la factibilidad de producir cultivos estivales bajo riego.

El tiempo confirmó que más al este, en el Valle Medio, el calendario agrícola era incluso más favorable. Con el antecedente de trabajar con su coterráneo Jorge Mazzieri, visitando en la zona el campo llamado Kaita-Co, y tras años de buscar la oportunidad, en 2024 convenció a la familia y concretó la compra de una chacra en Lamarque. “En Córdoba una hectárea cuesta lo mismo que tres acá”, resume.