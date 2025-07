Maquinchao con ocho centímetros de nieve: las postales de este lunes en la Línea Sur de Río Negro

Una copiosa nevada sorprendió este lunes a las localidades de la Línea Sur de Río Negro, entre ellas, Maquinchao. La localidad amaneció bajo una capa de ocho centímetros de nieve, aproximadamente. «Para nosotros que nieve en invierno es una bendición«, expresó Poli Lefiu, vecino del lugar, quien destacó que esto beneficia enormemente a los productores locales.

«Este año tuvimos un año muy atípico con las heladas, heladas muy tempranas«, señaló y advirtió que: «Eso nos perjudica más todavía. Termina secando mucho y si, a eso le sumamos viento, es doblemente perjudicial».

La nieve se registró en varias localidades de la Línea Sur. Foto: gentileza.

Lefiu indicó que está nevando «prácticamente en toda la región sur«. La nieve llegó entrada la madrugada de este lunes y la cantidad acumulada «en general es parecida, entre los 6 y 8 centímetros», comunicó.

La nieve «una bendición» para los productores de la Línea Sur de Río Negro

«Para nosotros si no nieva, no tenemos retoño en la pastura ni en los montes. Entonces eso complica mucho más», explicó. «La oveja al parir y no haber pasto tierno, no junta leche, abandona la cría y el cordero muere», lamentó.

Ante este panorama, remarcó que «un invierno nevador es parte de salvaguardar la producción regional«. «Nosotros somos mayoritariamente productores de ovinos, entonces si no tenemos nieve en invierno no tenemos agua en primavera- verano y la sequía nos estaba complicando mucho», sostuvo.

La acumulación de nieve en Maquinchao llega a los 8 centímetros. Foto: gentileza.

«Esperemos que esta nieve sea lo suficiente para tener una primavera pastosa y un verano con agua», anheló. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima en Maquinchao alcanzó los -3º esta mañana. Por otro lado, la máxima será de 4º.