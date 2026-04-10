Marcelo Angriman presentó su libro en Lecton y puso en agenda la responsabilidad docente en el deporte

La presentación del libro Responsabilidad del docente, del abogado y profesor de educación física Marcelo Angriman, se convirtió en el eje de una jornada que combinó reflexión jurídica, debate educativo y actividad cultural en Lecton, la librería del Diario RÍO NEGRO.

Marcelo Angriman lanzó su obra en Lecton

El evento, realizado este viernes, fue declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante de Neuquén, que destacó el valor de la obra en un contexto atravesado por debates sobre la seguridad en ámbitos deportivos y escolares. La presentación no solo convocó a docentes y especialistas, sino que también reforzó el rol de Lecton como espacio de encuentro para la agenda cultural local.

En su libro, Angriman analiza el cruce entre derecho y educación física, poniendo el foco en la responsabilidad de los adultos a cargo de actividades deportivas. Uno de los casos que expone para ilustrar esa complejidad es el de Joaquín Gatto, de 12 años, quien murió tras la caída de un arco de fútbol durante un campamento en Junín de los Andes.

El autor advirtió que, si bien la eventual sanción de una ley que obligue a fijar los arcos al suelo sería un avance, no alcanza por sí sola. “La necesidad de acudir a una ley implica el fracaso de todo intento educativo. Si fuéramos una sociedad más desarrollada en ese aspecto, la sanción de una regla jurídica no haría falta”, sostuvo en diálogo con este medio, previo a la presentación.

Desde el Concejo Deliberante subrayaron que la obra “adquiere especial importancia” ante hechos trágicos que evidencian la falta de medidas de seguridad, y remarcaron la necesidad de fortalecer una cultura de cuidado y prevención. Además, consideraron que iniciativas como esta no solo aportan al debate educativo y jurídico, sino que también dinamizan el circuito cultural y generan impacto en la vida social y turística de la ciudad.

En ese sentido, la presentación en Lecton funcionó como mucho más que el lanzamiento de un libro: fue un punto de encuentro donde se cruzaron la reflexión académica, la memoria de casos recientes y la construcción de una agenda pública centrada en la prevención.