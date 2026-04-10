Marcelo Angriman presenta en Lecton su libro sobre la responsabilidad del docente y prevención de accidentes en el deporte

Hoy, a las 19, el abogado y profesor de Educación física cipoleño, Marcelo Angriman, presenta en la librería Lecton del diario Río Negro, ubicada en Ministro González y Córdoba, Neuquén, «Responsabilidad del Docente: del Profesor de Educación Física y en el Deporte», un libro que refuerza una convicción central: la prevención empieza en la educación.

La presentación del libro llega en un momento particularmente sensible: la muerte de Joaquín Gatto, el niño de 12 años, ocurrida en los primeros días de enero durante un campamento del grupo Exploradores Argentinos de Don Bosco, en Junín de los Andes. El hecho expuso, de manera brutal, las fallas estructurales que se repiten, y puso en primer plano la responsabilidad institucional, la formación docente y la prevención como práctica cotidiana. Es allí donde la obra de Angriman adquiere una urgencia particular. “Que hoy se hable de la Ley Joaquín es mejor que nada, pero sigo pensando que en la educación está la llave que abre la puerta del problema”, dice Angriman en diálogo con Lecton, en la previa de la presentación.

Una tragedia evitable

Joaquín había viajado el 3 de enero desde Ramos Mejía, La Matanza, junto a un grupo de chicos. Al día siguiente, apenas llegaron al predio, armó su carpa. Más tarde, mientras jugaba en una cancha del lugar, se colgó de un arco de fútbol que no estaba anclado al suelo. La estructura, de unos 160 kilos, inestable y sin fijación, cayó sobre él. El impacto le produjo heridas internas gravísimas: aplastamiento de pulmones y corazón, pérdida de conciencia y, finalmente, muerte cerebral.

Su madre, Serena Campos, se enteró del accidente cerca de las dos de la tarde. Ella y su marido consiguieron vuelos separados y llegaron de madrugada. “Era el segundo año que Joaquín iba de campamento, estaba feliz. Fue muy organizado, lo planearon durante tres años, pero no pensaron en los arcos… nadie pensó en eso”, relata. Joaquín falleció el 5 de enero. “Esto es algo completamente evitable”, repite su padre, Adrián. Esa frase -completamente evitable- es el núcleo del problema.



Cuando la ley llega tarde

Impulsada por la familia del niño, la Ley Joaquín ya tomó estado parlamentario. El proyecto propone la obligatoriedad de anclar todos los arcos de fútbol en predios públicos y privados, controles de seguridad semestrales y sanciones a quienes incumplan.

Para Angriman, se trata de un avance necesario, pero insuficiente. “La necesidad de acudir a una ley implica el fracaso de todo intento educativo. Si fuéramos una sociedad más desarrollada en este aspecto, la sanción de una norma jurídica no haría falta”, advierte. La ley puede imponer deberes, pero no enseñar a mirar, a anticipar, a cuidar.

Educar para prevenir

Autor de trece libros y referente en el campo que cruza el derecho con la actividad física, Angriman trabaja desde hace décadas en un territorio donde la normativa existe, pero la enseñanza sistemática de la prevención sigue sin ocupar un lugar estable en la formación docente. En uno de sus textos escribe: “No basta con incorporar contenidos de prevención. Hay que dotarlos de didáctica, hacerlos operativos con talleres de simulaciones, juegos de roles, análisis de casos y debates”. Esa idea atraviesa tanto su libro como la charla de hoy.

“Fundamentalmente, falta la inclusión de una materia específica sobre estos temas en la etapa de formación docente. Eso, a esta altura, es un anacronismo imperdonable”, sostiene.



Para Angriman, comprender el derecho no es un tecnicismo: es una forma de aprender a vivir en sociedad. Cuando el docente sabe qué mirar, cómo minimizar riesgos y cómo actuar ante un accidente, se convierte en un actor activo de la prevención. “No se trata de dejar de hacer, sino de hacer mejor”, resume.

Hoy, en Lecton, esa discusión, necesaria y urgente, quedará planteada.