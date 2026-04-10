El Deliberante de Neuquén distinguió la presentación del libro «Responsabilidad del Docente»

La declaración de interés municipal se votó en la sesión de ayer del Concejo. Florencia Salto.

El Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén declaró de interés municipal la presentación del libro «Responsabilidad del docente» de Marcelo Angriman, que será este viernes 10 de abril, a las 19, en Lectón, la librería del Diario RÍO NEGRO.

El autor es abogado y profesor de educación física. Aborda justamente el cruce entre derecho y educación.

Uno de los casos en los que se revela esta complejidad es el de Joaquín Gatto, de 12 años, que murió cuando se le cayó un arco de fútbol encima. Ocurrió en los primeros días de enero de este año durante un campamento del grupo Exploradores Argentinos de Don Bosco, en Junín de los Andes.

La sanción de una ley que obligue a fijar los arcos al suelo es, para Angriman, un avance importante pero insuficiente. «La necesidad de acudir a una ley implica el fracaso de todo intento educativo. Si fuéramos una sociedad más desarrollada en ese aspecto, la sanción de una regla jurídica no haría falta», manifestó en la entrevista que brindó a este diario.

En los fundamentos de la declaración del Deliberante se enfatiza en que el libro «adquiere especial importancia en el contexto actual, donde se han visibilizado situaciones trágicas vinculadas a la falta de medidas de seguridad en espacios deportivos y educativos, poniendo en agenda la necesidad de fortalecer la cultura del cuidado y la prevención».

Y agrega que este tipo de iniciativas «fortalece el desarrollo educativo, jurídico y también el circuito cultural local, generando además un impacto positivo en la agenda cultural y turística de la ciudad».