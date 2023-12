Marcha en repudio al protocolo antipiquetes en Neuquén: “Si dicen que no se puede, va a haber conflicto”

La marcha en repudio al protocolo antipiquetes que anunció la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que autoriza a las fuerzas de Seguridad a intervenir en caso de piquetes y bloqueos, se realizará mañana en el centro de Neuquén. Acerca de esto, el diputado por el Frente de Izquierda, Andrés Blanco, habló con RIO NEGRO RADIO, y aseguró “si dicen que no se puede realizar la marcha, va a haber conflicto”.

“Creo que el anuncio de Patricia Bullrich con el protocolo, las medidas que fue anunciando Caputo y las de la ministra de Capital Humano, van cerrando un círculo que va a tensar mucho la situación social”, manifestó Blanco. “Viene a ser una respuesta a la imposibilidad de resolver los problemas estructurales que venimos arrastrando”, agregó.

El diputado recordó que la movilización de este 20 de diciembre no surgió espontáneamente, sino que es una marcha tradicional histórica que conmemora el asesinato de Darío Santillan y Maximiliano Kosteki en 2001. “Lo tenemos muy sentido porque en ese momento una de las consignas que se levantaba era la defensa de los puestos de trabajo”, expuso.

Aseguró que el gobierno está tratando de vulnerar un «derecho democrático esencial, el de movilizarse”, comentó Blanco. Afirmó que el protocolo de la ministra de Seguridad “es una medida completamente anticonstitucional, limitando el derecho a la protesta”.

Puso en debate el motivo de algunas protestas que se realizan en reclamo por el servicio de agua, “¿También van a tener que estar adaptados a ese protocolo? Acá el problema hay que estudiarlo de fondo, por qué tenés que llegar a vos a tener que movilizarte”.

El diputado cuestionó “la misma Patricia Bullrich cortó calles en la pandemia porque se quejaba de las medidas del Gobierno, ella que acompañó a los del campo que también cortaron rutas, ese tipo de protestas no le molestan”.

Acerca de la movilización de mañana y la posible intervención de las fuerzas de Seguridad, Blanco garantizó “si vienen y dicen “no, no se va a poder hacer”, va a haber conflicto”. “Es una marcha histórica, la hacemos todos los años, una cosa es eso y otra es cortar la calle”, diferenció.

Blanco aseguró que las medidas “inevitablemente van a empujar a la calle a la gente”. Sostuvo que “la gente no va a poder aguantar la situación”. “¿Cómo no vamos a poder expresarnos? No estamos en estado de sitio”, expresó.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció que el Gobierno comenzará «a auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales», por lo que se iniciará «un proceso para la eliminación de la intermediación» y que se eliminarán los «certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales».

«Por otra parte, queremos darle tranquilidad a los beneficiarios de los planes. Deben saber que nadie puede obligarlos a ir a una marcha con la amenaza de dar de baja el plan. Por esa razón, suspenderemos el control de los certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales» a los manifestantes, explicó.

Acerca de la acusación, el diputado y referente de Izquierda comentó que en algunas organizaciones hay listas de presencialidad, pero tienen como fin confirmar quienes asisten, “porque sino siempre van los mismos”. Además, expuso “después se discute que se hace con esa lista, pero son organizaciones internas”.

Afirmó que los dichos de la ministra “son un “operativo”, porque no hay denuncias. “Intentan quitar fuerza a algo que es realmente se ha venido gestando, que es salir a pelear por lo mínimo indispensable, que es un plato de comida”, manifestó.

Mañana se realizará la marcha nacional en repudio al protocolo antipiquetes que anunció la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que autoriza a las fuerzas de Seguridad a intervenir en caso de piquetes y bloqueos. En Neuquén capital, la movilización que se desarrollará por la tarde finalizará con un acto que interrumpirá el tránsito sobre la ex-Ruta 22, actual Avenida Mosconi. Además, algunas organizaciones sociales marcharán en otras localidades.

La multisectorial de Neuquén, de la que forman parte Organizaciones sindicales, sociales, políticas, de Derechos Humanos y estudiantiles, llamó a movilizarse a partir de las 18.

El Movimiento de Agrupaciones Clasistas y el PTS-Frente de Izquierda, indicó que la convocatoria es en el monumento a San Martín para movilizarse por el centro a Casa de Gobierno y finalizar con un acto sobre la ex-Ruta 22. Por esto, aclararon que se va a interrumpir el tránsito sobre la multitrocha.

A la movilización, también se suman otras organizaciones como el Frente de Organizaciones en Lucha, el Polo Obrero y el Partido Obrero. Las dos últimas informaron que también movilizarán en localidades del interior de la provincia. «Nosotros salimos en Cutral Co y Plaza Huincul, Zapala y Chos Malal», afirmó uno de sus referentes, Cesar Parra, aunque no confirmaron el horario ni la modalidad.

