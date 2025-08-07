Caso $LIBRA: Diputados aprobó una resolución para destrabar la investigación sobre la estafa que salpica a Javier Milei

Durante la maratónica sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei sufrió varios reveses significativos. Uno de los más destacables ocurrió al final de la noche, cuando, tras un intenso debate, se aprobó una resolución que busca destrabar la investigación sobre la cripto estafa $LIBRA, en la cual se menciona la posible participación del presidente.

Durante la sesión del miércoles, la oposición logró emplazar a las comisiones para que trate de forma obligatoria cinco temas entre los cuales se discutió el funcionamiento de la comisión investigadora de la estafa $LIBRA.

Luego de un intenso debate, se emplazó a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento a emitir un dictamen que destrabe el funcionamiento de la comisión y, de esta forma, avanzar sobre las posibles responsabilidades del presidente Javier Milei.

El emplazamiento se aprobó con 135 votos a favor, 70 abstenciones y seis ausencias. Ahora se debe sesionar el próximo martes a las 17 para emitir dictamen sobre el proyecto que se impulsó con el fin de fijar las reglas para elegir autoridades y definir los desempates.

Caso $LIBRA: que propone la nueva resolución aprobada en Diputados

La medida fue impulsada por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien expresó que era necesario superar el estancamiento que vive la comisión desde su creación en abril.

El proyecto de Ferraro propone modificar las reglas del juego establecidas el 8 de abril. En aquel entonces, la resolución original dejaba abierta la posibilidad de que los interbloques se agruparan para sumar más miembros, lo que provocó la paridad y el bloqueo de la comisión.

La propuesta ahora es que «en caso de empate», se elija al candidato cuyos bloques tengan mayor peso relativo en la Cámara. «En caso de empate en la elección de la presidencia, será designado como presidente aquel miembro propuesto que cuente con el respaldo de los miembros de la comisión cuyos bloques parlamentarios representen, en conjunto, la mayor cantidad de diputadas y diputados en la Honorable Cámara», se destaca.

Otro de los claves del proyecto es que se le otorga al presidente la posibilidad de desempatar en cualquier decisión que tome la comisión que está empatada en 14 votos.