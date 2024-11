María es de Bariloche y vive en Estados Unidos: cuenta cómo se vive la elección entre Donald Trump y Kamala Harris

María Redondo es barilochense y se radicó en Missouri, un estado del centro oeste de Estados Unidos, en abril de este año junto a su esposo colombiano. Si bien no podrá votar en las elecciones presidenciales de este martes, se mostró sorprendida por las expresiones populares abiertas a favor de determinados candidatos.

Esta mujer de 38 años, abandonó Bariloche a los 17 años por sus estudios y se radicó en Australia a fines de 2012, donde vivió 12 años. En ese país, asegura, «no se habla ni se discute de política».

«Nos vinimos a Estados Unidos en abril de este año porque me salió una oportunidad laboral con la empresa para la que trabajo. Con mi marido, queríamos estar más cerca de nuestras familias», explica a RÍO NEGRO, en plena jornada electoral con tres horas menos de reloj que Argentina. Agrega que este martes optó por trabajar desde su casa debido a la tormenta y a un alerta de tornado.

«Nosotros venimos de Australia y allá de política no se habla. No hay discusiones en la mesa. Nadie sabe nada sobre política. Siendo argentina, esto siempre me llamó la atención. Es raro«, cuenta. Asegura, en cambio, que al llegar a Estados Unidos, ya en plena campaña preelectoral, les llamó la atención las acaloradas discusiones sobre política.

«Está todo mucho más revuelto.Es impresionante cómo muchas casas exhiben banderines con las fotos de los candidatos que van a votar. Es muy común: ´Votá a Trump’, ‘Votá a Harris’. El sábado, había unas personas con carteles en la autopista llamando a votar no recuerdo a qué lista, en forma pacífica y, de repente, un hombre empezó a sacar los carteles y a discutir. Fue muy agresivo», señala.

Días atrás, en la celebración de Halloween, se vendían calabazas con los rostros de los dos principales candidatos a la presidencia de Estados Unidos. «Incluso la cantante Taylor Swift dio su apoyo a Harris, al igual que Ricky Martin. Pink también cantó en Chicago para los demócratas», dice.

María admite que como inmigrante, suele preguntarle a la gente a quién tiene pensado votar. «Muchos te dicen, pero también te das cuenta que algunos mienten. O te dicen que no saben. A los que votan a Trump les da como vergüenza porque la mayoría son inmigrantes», señala.

Esta mañana, comenta, un compañero de trabajo que nació en la India le confió que, en caso de poder votar, lo haría por Donald Trump: «Es inmigrante y tiene Visa. Vino legalmente y no le gusta el tema de la gente que cruza la frontera. Según me argumentó, además, los demócratas tiran mucho por la guerra. No piensan en el país. Culturalmente son muy conservadores: no les agrada el tema del aborto, ni ser gay. Son temas difíciles para el americano».

En relación a la jornada electoral, señala que, a diferencia de Argentina, en Estados Unidos no hay una ley de veda electoral hasta el cierre de las urnas. «Hay libre expresión y no pueden censurar nada. A la vez, se vota un martes porque la elección no es obligatoria. Por suerte, ahora sí la gente se involucra mucho más que años atrás», subraya María.

Al consultarle si le hubiera gustado votar, es contundente: «Al ser tan nueva, aún no me siento parte. Tengo visa, pero no soy ciudadana. Sigo siendo ciudadana australiana. De todos modos, me afecta lo que pase con el gobierno porque tengo visa de trabajo y el año que viene me dan la permanente. Si gana Trump, hará todo más difícil para que uno se pueda quedar«. De todos modos, aclara, su objetivo no es quedarse en Estados Unidos por más de 3 o 4 años.