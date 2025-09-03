Mario Massaccesi llega a Roca con un espectáculo a beneficio del Hospital Francisco López Lima
El reconocido periodista presentará junto a Patricia Daleiro la obra “Soltar para ser feliz” el sábado 8 de noviembre en el Espacio Cultural de FCP. Lo recaudado se destinará a la compra de un videocolonoscopio para el hospital público de la ciudad.
La solidaridad se convierte en protagonista en General Roca con un evento cultural que promete convocar a toda la comunidad. El próximo sábado 8 de noviembre, a las 21 horas, el Espacio Cultural de Fundación Cultural Patagonia será sede de la función de “Soltar para ser feliz”, una propuesta protagonizada por Mario Massaccesi y Patricia Daleiro.
El encuentro tiene un fin muy especial: recaudar fondos para adquirir un videocolonoscopio para el Hospital Francisco López Lima, un equipamiento esencial para la prevención y el diagnóstico de enfermedades digestivas, cuyo valor supera los 90.000 dólares.
La iniciativa surge del Rotary Club General Roca, en conjunto con la Cooperadora del Hospital López Lima, y cuenta con el apoyo de Fundación Cultural Patagonia. “La salud pública nos necesita, y estamos convencidos de que la comunidad roquense siempre responde con compromiso cuando se trata de causas solidarias”, destacaron los organizadores.
Entradas anticipadas
Los tickets ya se encuentran a la venta en dos categorías:
- Preferencial: $45.000
- General: $30.000
Pueden adquirirse online en www.planetaentrada.com o de manera presencial en Descontroladas (Mitre 580, General Roca), a partir del 1 de septiembre.
Una invitación a compartir
“Soltar para ser feliz” combina reflexión, humor y emociones, con un mensaje que invita a liberar cargas para encontrar bienestar. En este caso, el espectáculo suma un valor agregado: cada entrada contribuirá directamente a mejorar la atención de miles de pacientes en la región.
Los organizadores convocan a toda la comunidad a sumarse y difundir la propuesta. “Es un esfuerzo colectivo que puede marcar una diferencia enorme para nuestro hospital. Entre todos, podemos lograrlo”, remarcaron.
Comentarios