ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Mario Massaccesi llega a Roca con un espectáculo a beneficio del Hospital Francisco López Lima

El reconocido periodista presentará junto a Patricia Daleiro la obra “Soltar para ser feliz” el sábado 8 de noviembre en el Espacio Cultural de FCP. Lo recaudado se destinará a la compra de un videocolonoscopio para el hospital público de la ciudad.

Redacción

Por Redacción

Los organizadores convocan a toda la comunidad a sumarse y difundir la propuesta.

Los organizadores convocan a toda la comunidad a sumarse y difundir la propuesta.

La solidaridad se convierte en protagonista en General Roca con un evento cultural que promete convocar a toda la comunidad. El próximo sábado 8 de noviembre, a las 21 horas, el Espacio Cultural de Fundación Cultural Patagonia será sede de la función de “Soltar para ser feliz”, una propuesta protagonizada por Mario Massaccesi y Patricia Daleiro.

El encuentro tiene un fin muy especial: recaudar fondos para adquirir un videocolonoscopio para el Hospital Francisco López Lima, un equipamiento esencial para la prevención y el diagnóstico de enfermedades digestivas, cuyo valor supera los 90.000 dólares.

La iniciativa surge del Rotary Club General Roca, en conjunto con la Cooperadora del Hospital López Lima, y cuenta con el apoyo de Fundación Cultural Patagonia. “La salud pública nos necesita, y estamos convencidos de que la comunidad roquense siempre responde con compromiso cuando se trata de causas solidarias”, destacaron los organizadores.

Entradas anticipadas

Los tickets ya se encuentran a la venta en dos categorías:

  • Preferencial: $45.000
  • General: $30.000

Pueden adquirirse online en www.planetaentrada.com o de manera presencial en Descontroladas (Mitre 580, General Roca), a partir del 1 de septiembre.

Una invitación a compartir

“Soltar para ser feliz” combina reflexión, humor y emociones, con un mensaje que invita a liberar cargas para encontrar bienestar. En este caso, el espectáculo suma un valor agregado: cada entrada contribuirá directamente a mejorar la atención de miles de pacientes en la región.

Los organizadores convocan a toda la comunidad a sumarse y difundir la propuesta. “Es un esfuerzo colectivo que puede marcar una diferencia enorme para nuestro hospital. Entre todos, podemos lograrlo”, remarcaron.


Temas

Fundación Cultural Patagonia

Hospital Francisco López Lima

Mario Massaccesi

La solidaridad se convierte en protagonista en General Roca con un evento cultural que promete convocar a toda la comunidad. El próximo sábado 8 de noviembre, a las 21 horas, el Espacio Cultural de Fundación Cultural Patagonia será sede de la función de “Soltar para ser feliz”, una propuesta protagonizada por Mario Massaccesi y Patricia Daleiro.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios