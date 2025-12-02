ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Martes a pleno: la lluvia se despide del Alto Valle y regresa el calor con temperaturas de casi 30°C, ¿qué pasa con el viento?

El Servicio Meteorológico Nacional compartió el pronóstico del tiempo para este 2 de diciembre. Mirá el detalle.

Redacción

Por Redacción

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle.

Después de un fin de semana intenso de tormentas en la región, el pronóstico anunció que regresará el calor con temperaturas que rozarán los 30°C, ideal para disfrutar el aire libre. Sin embargo también indicó que podrían regresar las fuertes ráfagas de viento. Mirá el detalle del pronóstico para este martes 2 de diciembre.

Pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con la información brindada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca) experimentará un día marcado por la presencia de viento. El cielo estará ligeramente nublado, con temperaturas agradables que se sentirán a lo largo de la jornada.

En cuanto a los valores térmicos, se prevé que la temperatura mínima para este martes se ubique en los 7°C. Por su parte, la temperatura máxima alcanzará los 27°C, lo que sugiere un día templado con tardes cálidas en la zona.

El protagonista meteorológico será el viento, se espera una velocidad constante, oscilando entre los 23 y 31 Km/h y se anticipa la presencia de ráfagas que podrían intensificarse en varios momentos del día. Estas podrían alcanzar valores de entre 42 y 49 Km/h.

La franja horaria más compleja de la jornada será durante la noche, donde el viento y sus ráfagas podrían presentarse con mayor fuerza.


Temas

Alto Valle

Neuquén

Río Negro

