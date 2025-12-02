Martes a pleno: la lluvia se despide del Alto Valle y regresa el calor con temperaturas de casi 30°C, ¿qué pasa con el viento?

Después de un fin de semana intenso de tormentas en la región, el pronóstico anunció que regresará el calor con temperaturas que rozarán los 30°C, ideal para disfrutar el aire libre. Sin embargo también indicó que podrían regresar las fuertes ráfagas de viento. Mirá el detalle del pronóstico para este martes 2 de diciembre.

Pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con la información brindada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca) experimentará un día marcado por la presencia de viento. El cielo estará ligeramente nublado, con temperaturas agradables que se sentirán a lo largo de la jornada.

En cuanto a los valores térmicos, se prevé que la temperatura mínima para este martes se ubique en los 7°C. Por su parte, la temperatura máxima alcanzará los 27°C, lo que sugiere un día templado con tardes cálidas en la zona.

El protagonista meteorológico será el viento, se espera una velocidad constante, oscilando entre los 23 y 31 Km/h y se anticipa la presencia de ráfagas que podrían intensificarse en varios momentos del día. Estas podrían alcanzar valores de entre 42 y 49 Km/h.

La franja horaria más compleja de la jornada será durante la noche, donde el viento y sus ráfagas podrían presentarse con mayor fuerza.