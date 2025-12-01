Pronóstico para diciembre 2025: temperaturas por encima de lo normal y tormentas en fechas clave en Río Negro 

La Dirección de Evaluación de los Recursos Hídricos del Departamento Provincial de Aguas (DPA) difundió la Perspectiva Climática para diciembre 2025. El informe anticipa un mes con variaciones marcadas, alternancia entre períodos cálidos, episodios de tormentas y un comportamiento desigual de las precipitaciones en Río Negro.

Según el documento elaborado por el Laboratorio Climatológico Sudamericano bajo la conducción del climatólogo Leonidas Minetti, diciembre 2025 iniciará con temperaturas en ascenso y cielo parcialmente nublado, acompañado por vientos suaves del cuadrante noroeste y oeste. A partir del 6 de diciembre, se prevé un aumento de la nubosidad y un descenso térmico.

Dirección de Evaluación de los Recursos Hídricos

Departamento Provincial de Aguas.

Los primeros eventos significativos de inestabilidad llegarían entre el 10 y el 12, cuando se esperan tormentas y chaparrones dispersos, seguidos de un nuevo descenso de temperatura y la rotación de los vientos al sudoeste. Un segundo núcleo de mal tiempo está previsto para los días 24 y 25, también con tormentas y caída en las marcas térmicas.

En contraste, el período comprendido entre el 16 y el 20 presentaría condiciones de aire más seco y ascenso térmico, configurando uno de los tramos más estables del mes. Hacia el final de diciembre, se espera aumento de la temperatura y de la inestabilidad.

Temperaturas y precipitaciones: qué se espera para la región

El informe indica que las temperaturas medias del mes estarán por encima de lo normal en gran parte de la región, mientras que el este de Río Negro podría experimentar valores ligeramente por debajo del promedio histórico. Se prevé que las temperaturas diurnas más altas ocurran al comienzo del mes, mientras que los registros más bajos se darían alrededor del 10 y entre el 24 y el 25.

En cuanto a las precipitaciones, diciembre tendría un total mensual por debajo de lo normal en la región, con excepción del sector este de Río Negro, donde existe mayor probabilidad de lluvias por encima de los niveles habituales. Las fechas con mayores chances de precipitaciones coinciden con los períodos del 10 al 12 y el día 25.

Tendencia para el verano 2026: un trimestre con variabilidad

El pronóstico extendido también incluye una perspectiva para el trimestre diciembre-enero-febrero. Para ese período, se espera que las precipitaciones se ubiquen por debajo de lo normal, aunque nuevamente el este de la provincia muestra una tendencia opuesta.

La temperatura media del trimestre estaría ligeramente por debajo de los valores históricos. Enero comenzaría caluroso y presentaría dos períodos lluviosos, mientras que febrero mostraría episodios de inestabilidad y una distribución irregular de las lluvias.