Martes en Neuquén y Río Negro: tardes primaverales antes de tormentas y ráfagas de viento

La semana arrancó en la Patagonia con un escenario climático cambiante, que combina jornadas agradables y casi primaverales con períodos de inestabilidad. Durante este martes 16 de septiembre, en gran parte de Neuquén y Río Negro se espera cielo nublado y viento, así lo anticipó la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC).

El pronóstico también anticipa episodios de inestabilidad en el centro y este de la región, donde podrían registrarse tormentas, lluvias y chaparrones aislados, especialmente en localidades como Viedma y la franja costera.

En tanto, en la zona cordillerana y precordillerana no se descarta el ingreso de aire frío hacia el jueves y viernes, acompañado de lluvias débiles e incluso nevadas aisladas en sectores de montaña.

El viento, un clásico en la región, se mantendrá como protagonista en distintos puntos, con ráfagas de variada intensidad a lo largo de la semana.

Neuquén: martes gris y con viento

El clima en Neuquén presentará condiciones mayormente cubiertas durante este martes. Las temperaturas se mantendrán similares a las del inicio de la semana, con una máxima prevista de 23 grados y una mínima que descenderá hasta los 3 grados durante la noche.

El viento será protagonista de la jornada: soplará del sudoeste y sureste con una velocidad promedio de 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h hacia la noche.

Roca y Cipolletti: martes nublado y lluvias débiles hacia mitad de semana

En el Alto Valle rionegrino, las ciudades de Roca y Cipolletti tendrán este martes un cielo mayormente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre una máxima de 24 grados durante el día y una mínima de 3 grados en horas de la noche.

Los vientos serán leves a moderados, provenientes del sector sudoeste y sureste, con intensidades de entre 11 y 16 km/h, aunque no se descartan ráfagas que alcancen los 25 km/h.

Las Grutas: martes nublado y descenso de temperatura hacia el miércoles

En la costa atlántica rionegrina, Las Grutas tendrá un martes con cielo cubierto durante toda la jornada y temperaturas moderadas, que alcanzarán una máxima de 23 grados y una mínima de 7 grados hacia la noche.

El viento se presentará del sudoeste, con velocidades entre 18 y 26 km/h, y ráfagas que podrían llegar a los 38 km/h.

Viedma: martes con tormentas eléctricas y lluvias

En la capital rionegrina, este martes se presentará con tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones, en el marco de una jornada marcada por la inestabilidad. La temperatura máxima alcanzará los 23 grados, mientras que la mínima descenderá hasta los 4 grados por la noche.

El viento soplará del oeste-sudoeste, con intensidades de entre 20 y 27 km/h, pero con ráfagas fuertes que podrían llegar hasta los 53 km/h durante el día y los 45 km/h en horas nocturnas.