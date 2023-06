Más de 1700 aspirantes se inscribieron para controlar las cámaras de seguridad de la policía

Antes de que finalice el plazo de reclutamiento de controladores de cámaras de seguridad ya se habían recepcionado más de 1 700 curriculums para el cargo de operadores de las cámaras de seguridad que se pondrán en marcha a mediados o fines de julio en el área Confluencia. Ya llegó una dotación de 879 equipos para 20 localidades del interior de la provincia.

En la zona de Confluencia, la licitación se hizo para 1 628 cámaras, de las cuales 1 318 se instalarán en Neuquén capital, 220 en Plottier, 62 en Senillosa y 28 en Vista Alegre, según describió el subsecretario de Seguridad de la provincia, Lucas Gómez.

«A mediados o fines de julio, esperamos que estén instaladas», respondió respecto a la colocación del equipamiento licitado.

Centenario cuenta con un centro nuevo de monitoreo y cámaras, dijo cuando se le preguntó poque no figuraba en el listado de la zona. Describió el área de Neuquén y alrededores como anillo de seguridad de la zona Confluencia e insistió en que se instalarán en otras 20 localidades del interior, cámaras y centros de monitoreo.

La dotación de cámaras superará ampliamente el centro actual. La última incorporación de cámaras fue en 2019 (se sumaron 289) según describió Gómez al tiempo que aclaró que el enlace de las cámaras será nuevo, con un sistema de soft seguro (que no permitirá jaqueos o accesos no autorizados a las imágenes) que buscará prevenir el delito ante circunstancias de alerta por acciones in flagrancia o vandalismo, en conexión con el comando radioeléctrico.

«No sólo se trata de cámaras con imágenes de mayor definición, sin distorciones, que no se pixelan y transmisión por fibra óptica, sino que se va a poder trabajar en la búsqueda de vehículos, patentes, y acompañando este proceso, el ojo entrenado del operador que va aportando en el análisis de información y el cruzamiento de datos que hace el mismo sistema», sostuvo el funcionario.

El operador de las cámaras tendrá un horario rotativo y un salario de agente civil de policía, sin uso de arma ni uniforme, que alcanzará a unos 250 mil pesos, dijo el subsecretario de Seguridad. La escala estimativa para el agente técnico se encontraría entre los 220 y 250 mil pesos, según las simulaciones.

«No todos los currículums cumplen con los requisitos», aclaró la comisaria Patricia Bravo, a cargo de la división de reclutamiento de la Jefatura de Policía. Aunque el requisito fue tener secundario completo sin adeudar materias y una edad no superior a los 30 años, hubo aspirantes de hasta 40 años que se presentaron y otras personas que no adjuntaban los estudios terminados de la enseñanza media.

La comisaria Bravo dijo que por lo general, para áreas de seguridad, se presentan más mujeres que hombres, sin embargo, en esta búsqueda laboral los currículums estuvieron parejos, describó. Se exigió no contar con antecedentes y aprobar los exámenes psicofisicos.

Aunque el plazo estaba agotado, al cierre de esta edición seguían llegando currículums. Hoy y mañana el equipo reclutador estará en la comisaría de Vista Alegre y el lunes y martes en la comisaría 11 de Senillosa.

En total, tomarán 150 personas para el monitoreo en Neuquén, 60 personas para Plottier, 30 en Senillosa y 20 en Vista Alegre. En una primera etapa, se crearán 41 puestos laborales, dijo el subsecretario de Seguridad.

Gómez recordó que para el área Confluencia, se licitó en marzo por 2 300 millones de pesos las cámaras y el sistema de monitoreo, con un plazo a 3 años, a unos 77 millones de pesos mensuales con una capacidad de crecimiento o ampliación del sistema de hasta un 20%.