Más de 370.000 personas disfrutaron el día 2 de la Fiesta de la Confluencia 2026 en la Isla 132

Con una convocatoria masiva que superó las 370 mil personas, la segunda jornada de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 se consolidó como uno de los momentos cumbre del evento. La propuesta artística, que fue de menor a mayor intensidad, tuvo su broche de oro pasada la medianoche, cuando Luck Ra se adueñó del escenario principal ante una marea humana que acompañó cada canción.

Desde las primeras horas de la tarde, el predio comenzó a recibir a miles de asistentes. La música urbana y el pop marcaron el pulso de una noche atravesada por el encuentro, la celebración y una masiva participación ciudadana, confirmando el carácter multitudinario de la fiesta.

De los emergentes al cierre estelar

La grilla comenzó temprano dando espacio al talento local. Los ganadores del Pre Confluencia, Panóptico, seguidos por Lady Bel, dieron el puntapié inicial a una tarde marcada por la diversidad de estilos.

Cerca de las 19, Tuli abrió el segmento central, dejando el escenario caliente para Lauty Gram, quien mantuvo la intensidad con una presentación muy celebrada por el público adolescente. Más tarde, los shows de Roze y FMK elevaron la energía del campo, mientras que Ángela Torres preparó el terreno con un set sólido y ovacionado.

Finalmente, Luck Ra se convirtió en el gran protagonista con un show de alto impacto. Con un gran despliegue escénico y una conexión inmediata con la audiencia, el cordobés hizo corear sus hits hasta el final, cerrando una noche marcada por la euforia.

Foto: Florencia Salto.

Volar sobre la fiesta y pasear por la Isla

La propuesta fue mucho más allá del escenario principal. Uno de los grandes atractivos visuales fue la posibilidad de ver la ciudad desde el cielo: las sillas voladoras de Elevé Danza, la compañía reconocida mundialmente, volvieron a decir presente para ofrecer una experiencia única en las alturas.

En tierra firme, el paseo gastronómico fue otro de los puntos calientes, con food trucks y puestos regionales trabajando a pleno. Asimismo, el espacio Neuquén Emprende tuvo un rol destacado, reuniendo a más de 200 emprendedores locales que transformaron el sector en una verdadera vidriera para la producción neuquina.

Cómo sigue el día 3 de la Fiesta de la Confluencia 2026: sábado a puro Rock

La programación continuará este sábado con un cambio de registro musical: será el turno del rock nacional. La grilla promete otra noche de gran convocatoria con las presentaciones de: