En 10 fotos | La emoción de Tuli y el ritmo de Lauty Gram: una verdadera fiesta en la Confluencia 2026

En la segunda noche de la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén, Tuli Acosta y Lauty Gram llenaron la Isla 132 de ritmo y emoción. En lo que fueron dos shows cargados de cumbia, pop y baile, los miles de espectadores del festival más convocante de la Patagonia disfrutaron a pleno.

Mirá, en 10 fotos, los shows espectaculares que brindaron los jóvenes artistas.

«Es lo mejor que me pasó. Muchas gracias, tienen una energía increíble», manifestó llorando de emoción ante los miles de espectadores que se reunieron en la fiesta.

Foto: Cecilia Maletti

Foto: Cecilia Maletti

Además, hizo referencia a la energía del festival. «Apoyen a todos los artistas, y si no les gusta, miren para otro lado», declaró.

Foto: Cecilia Maletti

Durante la rueda de prensa explicó que en ese momento conectó «con su lado más sensible, y no por vender el show y se notó. Los espacios de silencio estaban llenos de calidez».

Foto: Cecilia Maletti.

Foto: Ceci Maletti.

Foto: Cecilia Maletti

¡Llegó Lauty Gram al escenario principal y puso a bailar toda la Isla 132!

Con gran despliegue, Lauty Gram recorre la pasarela del Escenario Confluencia frente a un preferencial colmado de gente.

Foto: Cecilia Maletti

Foto: Cecilia Maletti

El joven artista deslumbró a la Isla 132 en lo que fue un show cargado de ritmo, baile y mucha adrenalina.