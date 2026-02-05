En fotos | Así fue el Día 1 de la Fiesta de la Confluencia 2026: mucho sol y cumbia en la Isla 132

Este jueves 5 de febrero empezó la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén. El sol salió y las familias se arrimaron al río en la apertura del festival más convocante de la Patagonia.

Foto: Cecilia Maletti.

Las puertas de la Isla 132 se abrieron a las 17 y a la hora empezaron a subirse los artistas en el escenario principal.

Quienes abrieron esta 13° edición fueron artistas locales que ganaron el PreConfluencia. Este jueves, fue el turno de Nube y Erika Sofía.

Foto: Cecilia Maletti.

Foto: Cecilia Maletti.

Migrantes y Rombai le pusieron cumbia a la tarde

Después de las 19 fue el turno de los artistas de afuera y el dúo Migrantes fue el primero en poner a bailar a las familias.

Foto: Cecilia Maletti.

En un show que duró cerca de una hora, hubo hits nuevos como «Mercho» y «Noche de Party», como así canciones más viejas como «Cerveza» y «Hoy Volví a Verte».

Foto: Cecilia Maletti.

Foto: Cecilia Maletti.

Después de las 20, fue el turno de la banda uruguaya Rombai, quienes repasaron todos sus clásicos del verano.

Foto: Cecilia Maletti.

Foto: Cecilia Maletti.

Mientras sonaba Rombai, el predio empezó a colmarse de gente y vecinos del barrio Belgrano reportaron cómo el acceso por Linares tuvo una fila hasta la calle Chocón minutos antes de las 21.

Foto: Cecilia Maletti.

Cuando cayó la noche, fue el turno de los hermanos Berbel, quienes comenzaron su show con Quimey Neuquén.

Foto: Cecilia Maletti.

Marité Berbel aprovechó sus minutos para hablar de los incendios en la Patagonia, envió un abrazo a bomberos voluntarios y pidió por la lluvia por la cordillera. Su participación tuvo un cierre emotivo con el himno de Neuquén.