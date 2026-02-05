En fotos | Así fue el Día 1 de la Fiesta de la Confluencia 2026: mucho sol y cumbia en la Isla 132
Las nubes se despejaron y las familias disfrutaron de una tarde soleada en la costa del río para vivir la apertura del festival.
Este jueves 5 de febrero empezó la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén. El sol salió y las familias se arrimaron al río en la apertura del festival más convocante de la Patagonia.
Las puertas de la Isla 132 se abrieron a las 17 y a la hora empezaron a subirse los artistas en el escenario principal.
Quienes abrieron esta 13° edición fueron artistas locales que ganaron el PreConfluencia. Este jueves, fue el turno de Nube y Erika Sofía.
Migrantes y Rombai le pusieron cumbia a la tarde
Después de las 19 fue el turno de los artistas de afuera y el dúo Migrantes fue el primero en poner a bailar a las familias.
En un show que duró cerca de una hora, hubo hits nuevos como «Mercho» y «Noche de Party», como así canciones más viejas como «Cerveza» y «Hoy Volví a Verte».
Después de las 20, fue el turno de la banda uruguaya Rombai, quienes repasaron todos sus clásicos del verano.
Mientras sonaba Rombai, el predio empezó a colmarse de gente y vecinos del barrio Belgrano reportaron cómo el acceso por Linares tuvo una fila hasta la calle Chocón minutos antes de las 21.
Cuando cayó la noche, fue el turno de los hermanos Berbel, quienes comenzaron su show con Quimey Neuquén.
Marité Berbel aprovechó sus minutos para hablar de los incendios en la Patagonia, envió un abrazo a bomberos voluntarios y pidió por la lluvia por la cordillera. Su participación tuvo un cierre emotivo con el himno de Neuquén.
