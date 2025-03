Más de 60 eventos sísmicos en el volcán Lanín en cinco horas: «La gente no entiende que el Lanín es un volcán activo; piensa que está extinto y no»

«Normal no es para nada«, advirtió Sebastián García, director del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), en relación a los más de 60 eventos sísmicos que se detectaron en el volcán Lanín en cinco horas el último jueves por la noche.

Por esa razón, los especialistas elaboraron un reporte especial. «De todas formas -aclaró-, el Lanín es un volcán activo aunque no tenga una gran actividad sísmica. La red de monitoreo compuesta por 9 estaciones nos permite tener un alto nivel de precisión».

Por lo general, se registran eventos volcánicos aislados como así también eventos de caída de rocas, «algo muy típico en esta época de verano debido al deshielo». Sin embargo, el jueves por la noche los sismológos empezaron a registrar estos eventos sísmicos que se mantuvieron durante unas cinco horas. Luego, esperaron a ver la evolución.

Los especialistas explican que hoy, se obtiene información con el sistema de vigilancia continuo. Foto: gentileza

«Se trató de un enjambre sísmico, algo que ocurre en otros volcanes. En Laguna del Maule, por ejemplo, tenemos uno de estos episodios al mes. Tiene 36 centros volcánicos, en el norte de Neuquén y en Chile. Son volcanes con mucha actividad sísmica. Pero esto no es muy común en Lanín», señaló.

Recordó que, en 2017, se produjo un enjambre sísmico en el volcán Lanín, pero solo contaban con dos estaciones de monitoreo lo que dificultaba hacer una localización de los eventos y calcular las magnitudes. Desde Chile, en ese momento, determinaron «alerta amarillo». «En 2021, ampliamos la red con 9 estaciones -2 del lado chileno y 7, del lado argentino– , con sismógrafos, cámaras que monitorean el volcán y cinco estaciones GPS y, hoy, tenemos un muy buen nivel de precisión, por lo cual se detectaron estos eventos a unos 10 kilómetros de profundidad», detalló. Esa información es compartida entre los observatorios de los dos países.

En 2021, ampliamos la red con 9 estaciones -2 del lado chileno y 7, del lado argentino- , con sismógrafos, cámaras que monitorean el volcán y cinco estaciones GPS. Foto: gentileza

Sin embargo, precisó, los del Lanín fueron eventos de «baja magnitud». De hecho, los especialistas consultaron a los guardaparques y refugieros que estaban en la base del volcán y «nadie sintió nada». «Si fuera un evento de una magnitud mayor, lo van a sentir. Estos eventos chicos no se registran. ¿Es para preocuparse? No, porque el volcán no continúa haciendo nada. Simplemente son fallas que demuestran que el volcán está activo», expresó García.

Recalcó la importancia de contar con un monitoreo constante para hacer un seguimiento. «Estas últimas semanas, las inundaciones de Bahía Blanca demostraron la importancia de contar con sistemas de alerta temprana, la importancia de informar. Por eso, en este caso, apenas registramos esto nos contactamos con Protección Civil en Junín de los Andes y los guardaparques y emitimos un comunicado para que todos sepan lo que está pasando sin intención de generar pánico», manifestó.

En Lanín se registró «un enjambre sísmico». Foto: gentileza

Advirtió que, si estos eventos continuaran o detectaran otros de mayor magnitud, se evaluará un cambio de alerta que no es necesario por el momento ya que «quizás esté desencadenándose un proceso eruptivo». «Pero esto fue un proceso puntual, anómalo. No es algo muy común. Pero la actividad se extendió por cinco horas y volvió a su estado normal», dijo.

Insistió en que, «como no ha tenido erupciones, la gente no tiene la concepción de que el Lanín es un volcán activo. Piensa que está extinto y no. De hecho, está en el puesto tres del ranking de riesgos para Argentina».