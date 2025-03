El informe de un físico forense de Bariloche sobre la agresión a Pablo Grillo: «El disparo no es un rebote; le apuntaron a la cabeza»

«¿Qué ves acá?, ¿se te ocurre algo?'», le consultaron los integrantes de la organización Mapa de la Policía que, se definen como «una red de cuidados contra la violencia policial», al físico forense de Bariloche, Rodolfo «Willy» Pregliasco.

La consulta tenía que ver con un video en el que se veía al reportero gráfico Pablo Grillo caer ,tras recibir un impacto en la cabeza de un cartucho de gas lacrimógeno en la manifestación de jubilados en el Congreso en Buenos Aires.

Lo cierto, admitió Pregliasco, es que, en esas imágenes, no se podía ver mucho. Les sugirió buscar el video original. Lo consiguieron. Era de excelente calidad pese a que había sido tomado con un teléfono celular. «Me pongo a mirar el video y veo el proyectil en el aire hasta que le pega a él. En, al menos, 11 cuadros del video, veo la trayectoria y el tiempo. Se ve muy bien. Nunca vi eso: un proyectil en el aire«, detalló el científico.

Comentó que «el proyectil iba muy rápido. A la misma velocidad de un avión: 550 kilómetros por hora. Es un socotroco de metal grande y la cámara lo detecta. Lo veo ir en dirección a Pablo, al menos, en ocho cuadros. De arriba hacia abajo. O sea que le apuntaron. El disparo no es rebote, es en línea recta a su cabeza. Con eso empecé a hacer dibujos para mostrar lo que veía a los demás».

Una vez más, el trabajo de Pregliasco aporta información en una causa de violencia institucional. En esta ocasión, el informe confirmó que «tiraron a matar«. Los resultados de ese informe ya fueron presentados por los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en la justicia.

Quién efectuó el disparo

Pregliasco también analizó «los tiempos»: «Yo escucho el disparo desde el video. Pero el momento en que lo escucho no es cuando se produce. El tiempo viaja a una velocidad finita. El disparo ocurrió antes de lo que lo escucho. Conozco la distancia que tuvo que atravesar el sonido: desde el cordón policial al camarógrafo hay 80 metros. Eso se calcula mirando Google Maps«.

Logró ubicar de dónde salió el disparo: «En el video se ve dos hidrantes tirando agua -uno de Gendarmería y otro, de Policía Federal-. Pegado al de la Federal, proviene el disparo. Pero hay mucho humo y una nube de agua que impide ver más que una silueta«.

De todos modos, Pregliasco lo definió como «un gran resultado» ya que es posible identificar al autor: «Si buscamos en el material gráfico, podemos encontrar imágenes de ese momento e identificar a quién disparó«.

Las recomendaciones y reglamentos de armamento disuasivo indican que los disparos de cartuchos de gases deben hacerse con un ángulo de 45 grados, hacia arriba. De acuerdo a los registros en video, los agentes disparan a 90 grados, de manera horizontal, como si fuese un arma de fuego, convirtiéndose en un peligro letal para quien sufre su impacto.

En este sentido, el físico advirtió que, en las imágenes que circularon, se pueden identificar «muchos casos de tiros horizontales con granadas de gas lacrimógenos y apuntando con balas de goma. Son usos fuera de cualquier protocolo. Hay una agresión desatada ilegal y técnicamente incompetente. Esto viola el manual de uso de armas».

Dijo que el caso de Grillo marca «una ignorancia manifiesta de uso o una mala intención manifiesta no me corresponde evaluar a mí«.

«Resuena el caso de Fuentealba»

Pregliasco lleva elaborados 60 informes en causas judiciales y su trabajo aportó información fundamental en los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en la represión de diciembre del 2001, el homicidio de Teresa Rodríguez en Cutral Co en Neuquén, la desaparición del joven Miguel Bru en una comisaría de La Plata, el docente Carlos Fuentealba y en la reconstrucción de la Masacre de Trelew en 1972.

«Intervenimos en causas vinculadas a la ingeniería, a violencia institucional, a la reconstrucción de accidentes en el cerro Catedral con los medios de elevación, accidentología vial, crímenes y análisis de residuos de disparos», comentó. Recalcó que «habitualmente, peritos de las fuerzas asesoran a la justicia. Entonces, en casos en que las fuerzas están involucradas, nos llaman por una cuestión de independencia de criterios. Eso nos convirtió en expertos. Se trata de aplicar la física para asesorar a los jueces. Y en este caso lo que vimos es escalofriante: además de la situación política actual, resuena el caso del docente Fuentealba. Es fuerte volver a ver una agresión de ese tipo. El paralelo es inmediato«.

El tardío pedido de intervención

Pregliasco reconoció que constantemente realizan pericias para la justicia, aunque el llamado se produce cuando éstas fallan. «Siempre nos llaman muy tarde. Eso siempre me preocupó y me pregunté si no podíamos tener una acción más proactiva«, señaló.

En relación a su colaboración con el Mapa de la Policía, Pregliasco dijo «son pibes militantes que llevan adelante una labor de registro de violencia policial. Van a las marchas, filman y juntan filmaciones ante cualquier eventualidad. Yo me ofrecí a hacer un análisis de lo que pase. Es un trabajo extrajudicial».

Este último informe en relación a la agresión a Grillo es, para Pregliasco, «un trabajo modesto, pero habla por sí solo».