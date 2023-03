Más de 70 familias de un loteo de Fernández Oro reclaman por servicios hace quince años

Durante los últimos años debido al crecimiento poblacional Fernández Oro apostó por urbanizar tierras que eran productivas, si bien el código de planeamiento urbano aprobado en el 2021, delimita y priorizar aquellas zonas, hay loteos que fueron desarrollados en aquellas áreas. Esta situación trajo problemas ya que muchos vecinos hacen más de diez años están a la espera de poder acceder a los servicios básicos como lo son la luz, el gas y el agua.

Durante los últimos años el desarrollo inmobiliario público y privado en Fernández Oro ha crecido significativamente, basta con recorrer la ciudad para ver la cantidad de viviendas en plena construcción sobre tierras que alguna vez fueron productivas. Sin embargo, el desarrollo no fue del todo armónico y generó algunos conflictos entre los entes privados y públicos en la creación de los barrios.

Un claro ejemplo es el loteo Rincón del Sol de Fernández Oro que comenzó a consolidarse hace 15 años a través de una desarrolladora privada de Cipolletti. Cuando iniciaron con la venta de los terrenos la empresa se comprometió a entregarlos con los servicios básicos; luz, agua y gas, pero los años fueron pasando y no se ejecutaron.

Omar Zalazar es un vecino del loteo Rincón del Sol, comentó que hace cinco años adquirió el terreno con la esperanza de que en 2019 finalizarán las obras de conexión a los servicios, pero cuatro años más tarde continúan esperando por el agua y la luz. Según manifestó Omar, hay vecinos que adquirieron hace más de 15 años los terrenos y siguen esperando.

Explicó que el loteo se desarrolló sobre una antigua chacra ubicada en la zona lindera a la calle Juan Reggioni de Fernández Oro. Durante los últimos años el municipio buscó mejorar este acceso desde Cipolletti para impulsar el desarrollo en esta zona, pero lo cierto es que actualmente el área carece de servicios.

Zalazar explicó que buscaron obtener soluciones por muchos años, incluso recurrieron al gobierno municipal de para que intervinieran en el conflicto, pero la respuesta fue que “si el loteo es privado el municipio no puede hacerse cargo”. Lo llamativo es que, en esa misma zona, se encuentra el loteo social cinco el cual si tiene servicios.

“La respuesta que tuvimos es que nuestro intendente Mariano Lavin salió a defenderse por los medios diciendo que ellos no tienen nada que ver porque es un loteo privado. Lamentablemente nosotros elegimos este gobierno hace ocho años y desde entonces no hicieron nada por los vecinos y la desarrolladora sigue comercializando con los terrenos. El año pasado tuvimos muchas reuniones, incluso con el municipio y concejales”.

La última reunión fue el 6 de septiembre allí se firmó un acta de compromiso entre la empresa y el representante legal del municipio donde se comprometían a poner en marcha toda la infraestructura de obra y que a partir del 1 de febrero los servicios iban a estar, pero no pasó.

Ayer las familias cansadas de la situación reclamaron frente a la desarrolladora Braveuo a cargo de Juan Flores, pero no obtuvieron respuestas. Desde el municipio aseguraron que el desarrollo fue autorizado, pero todavía no se estableció el loteo. Esto se debe a que no han finalizado las conexiones técnicas ni el trámite catastral.

La situación genera mucho malestar a las 70 familias que actualmente viven en el barrio, ya que muchos deben colgarse a la red de agua y luz de manera irregular, aun cuando la desarrolladora tiene el compromiso de entregar los terrenos con todos los servicios ya que así lo estipula el boleto de compra venta que firmaron ambas partes.