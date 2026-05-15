Coihues y Andino: apoyo a dos clubes bien comunitarios de Villa La Angostura

Dos instituciones emblemáticas de Villa La Angostura avanzan en la mejora de sus instalaciones gracias al acompañamiento del Programa Clubes Sociales, dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura del Gobierno de la Provincia. Se trata de Coihues Rugby y Hockey Club y el Club Andino Villa La Angostura, que recibieron aportes destinados a la ampliación y modernización de su infraestructura, con el objetivo de optimizar los espacios donde se desarrollan actividades deportivas, recreativas y comunitarias.

“Las obras proyectadas permitirán brindar mejores servicios no solo a sus asociados, sino también a la comunidad en general, en función del rol social que ambas instituciones desempeñan en la localidad. Es por eso que cada entidad recibió un financiamiento de 50 millones de pesos, que se destinó a obras en ejecución con un importante grado de avance”, explicaron las autoridades.

En el caso de Coihues Rugby y Hockey Club, los fondos sirvieron para la ampliación del gimnasio y del sector de cocina, en una superficie aproximada de 200 metros cuadrados. Estas mejoras contemplan la provisión de materiales y la contratación de mano de obra necesaria para su concreción. Su presidente, Diego Fernández, valoró el acompañamiento y agregó:

“Un lema que tenemos en el club es que ningún jugador dejará de serlo por imposibilidad económica, lo cual es una garantía de inclusión”.

Actualmente, el club nuclea a más de 400 niños, niñas y jóvenes, sumando también otras actividades deportivas y recreativas. Además, promueve acciones articuladas con el ámbito educativo y comunitario, orientadas al abordaje y la prevención de diversas problemáticas sociales.

Por su parte el Club Andino Villa La Angostura destinó el aporte recibido a la refacción y remodelación de un refugio de montaña, utilizado para actividades en el cerro y deportes de nieve, así como también a la construcción de un muelle flotante. Ambas obras se encuentran en ejecución.

Desde el Club Andino promueven el vínculo con la naturaleza.

El presidente de la institución, Pablo Irizar, señaló que “este acompañamiento nos permite fortalecer las propuestas que brindamos a la comunidad”. El club desarrolla diversas actividades deportivas y formativas vinculadas a la vida en la naturaleza, con el objetivo de fomentar hábitos saludables y promover la actividad física en todas las edades.

En este marco, la institución impulsa acciones que favorecen el acceso a propuestas deportivas y recreativas, promoviendo la inclusión, la integración y la igualdad de oportunidades. Además, pone a disposición sus instalaciones para el desarrollo de actividades educativas, formativas y comunitarias, acompañando iniciativas con impacto positivo en el entramado social.