Megaestafa a turistas argentinos en Chile: pagaron hasta $1.300.000 por alquileres falsos

Reñaca, el balneario de Viña del Mar donde se concretó la estafa a turistas argentinos. Foto: gentileza.

Al menos 200 turistas argentinos fueron víctimas de una megaestafa en Chile tras alquilar supuestos departamentos turísticos en el balneario de Reñaca, en Viña del Mar. Las reservas se hicieron con anticipación y los pagos se concretaron, pero al llegar descubrieron que no había alojamiento disponible.

Paso a paso: la estafa que dejó a cientos de argentinos sin alojamiento en Chile

Las ofertas promocionadas como “Holiday Reñaca” resultaban llamativas por sus precios bajos, aunque el sitio web simulaba operar a través de plataformas reconocidas y utilizaba un correo con dominio empresarial.

Según reportes televisivos chilenos citados por Infobae, varios damnificados adelantaron cifras superiores a $1 millón de pesos por alojamientos que existían, pero no estaban disponibles para alquiler. El sitio web fue dado de baja tras las denuncias.

Sergio González, turista proveniente de Santiago del Estero, relató al noticiero 24 Horas: «Llegamos y nos dijeron que no había disponibilidad, ahí entendimos que era una estafa (…) sentimos una impotencia total, porque uno confía en hacer con tiempo todas las reservas y cae con esto”.

La página simulaba operar con plataformas reconocidas de reservas. Foto: gentileza.

Otra víctima, Ignacio Almenara, explicó que adelantó $1.330.000 pesos tras acceder a un “descuento” del 20% porque “tenían una página verificada y un mail con dominio propio”.

El verdadero dueño denunció suplantación de identidad

El propietario real de los departamentos, Egon Pfaff, aseguró que el estafador utilizó su nombre, fotografías y referencias para montar la maniobra. Explicó que desde hace años alquila sus propiedades de manera regular a turistas.

“Los turistas estafados me contaron que había una página a mi nombre, con fotos de mis departamentos, y que habían pagado por internet creyendo que yo los estaba arrendando”, detalló.

Valentina Funes, agente inmobiliaria argentina, asistió a varias familias afectadas para conseguir nuevas opciones de hospedaje y estimó la magnitud del engaño. “Por los contactos directos y los mensajes, calculamos al menos 200 familias afectadas”, dijo a T13.

El mensaje bíblico que dejó el estafador de Chile

Tras viralizarse el caso, el responsable publicó un mensaje pidiendo perdón a los damnificados, acompañado por una cita bíblica. Luego cerró la página web falsa y se esfumó sin dejar rastros.

“Perdón a todos, pero era necesario. Reconozco el daño, y pido perdón por ello, sé que deberé paga en algún momento y lo haré. Lamento desde lo más profundo de mi alma el haberme aprovechado de ilusiones, pero era necesario para salir”, expresó en el mensaje.

El texto cerró con un fragmento del salmo 51 Miserere: “Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura borra mi delito, lávame a fondo de mi culpa, y de mi pecado purifícame”.

La gerente general de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, Marcela Pastenes, advirtió sobre la necesidad de “preferir siempre alojamientos formales y debidamente establecidos, como hoteles, hostales y cabañas que estén en el Registro Nacional de Servicios Turísticos del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur)”.