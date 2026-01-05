Viajes a Chile: el seguro obligatorio que exigen en la Aduana y pocos turistas tienen

Miles de turistas de la región ya preparan las valijas para cruzar a Chile, pero muchos desconocen que para trasponer la cordillera no alcanza con el seguro contra terceros tradicional. Para ingresar al país vecino es estrictamente obligatorio el SOAPEX, una póliza específica para vehículos extranjeros que Carabineros exige en cada control de ruta.

Este seguro rige desde 2013 y, a diferencia de la Tarjeta Azul o el seguro Mercosur, es una imposición de la ley chilena (Nº 18.290). Sin este documento, el conductor se expone a multas graves y a la retención del vehículo.

Viajes a Chile: qué cubre (y qué no) el SOAPEX

El error más común es creer que este seguro arregla el auto en caso de choque. El SOAPEX cubre personas, no bienes. Es una cobertura de salud y vida para quienes viajan en el coche y para terceros afectados.

Las prestaciones se miden en Unidades de Fomento (UF):

Cubre hasta 300 UF (unos 12 millones de pesos chilenos) en hospitalización, cirugías, medicamentos y rehabilitación.

La póliza contempla indemnizaciones de 300 UF por persona ante muerte o incapacidad.

Si el auto se rompe o te lo roban, este seguro no cubre daños materiales. Para eso se necesita una extensión de la póliza propia contratada en Argentina.

Precio y vigencia: cuánto sale este verano

La contratación es simple y se realiza 100% online en sitios de aseguradoras chilenas. El certificado llega al correo electrónico y se puede presentar en el celular o impreso.

Una póliza por 15 días ronda los 12 dólares. Se debe contratar antes de llegar a la Aduana, ya que en los pasos fronterizos como Pino Hachado o Cardenal Samoré no siempre hay conectividad para hacerlo en el momento.

Qué es el Soapexm: el trámite paso a paso

Para obtenerlo, las aseguradoras solicitan:

Datos del vehículo: Patente, modelo y número de chasis (VIN). Datos del conductor: DNI y país de residencia. Fechas exactas: El seguro debe cubrir desde el primer hasta el último día de estadía en territorio chileno.

Viajar sin el SOAPEX es, para la ley chilena, circular sin seguro. Ante un control de Carabineros, la falta de este papel digital puede arruinar las vacaciones antes de llegar a la playa.