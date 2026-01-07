Megaestafa en Chile: paso a paso, cómo fue el fraude que golpeó a 200 argentinos en Viña del Mar

Reñaca, uno de los balnearios más concurridos de Viña del Mar, fue el escenario del engaño a turistas argentinos. Foto: gentileza.

En pleno auge del turismo de verano en Chile, cerca de 200 turistas argentinos quedaron atrapados en una estafa masiva por falsos alquileres en Reñaca, Viña del Mar. Pagaron, recibieron respuestas formales y viajaron confiados, pero al llegar descubrieron que no existía ninguna reserva a su nombre.

El caso tuvo como epicentro uno de los balnearios más buscados durante las fiestas de fin de año. Según relataron las víctimas, la maniobra se apoyó en publicaciones en redes sociales y páginas web que ofrecían departamentos a precios llamativos, pero no fuera de lo normal.

Una de las damnificadas, Marisel, contó su experiencia en diálogo con El Nueve. “A través de Instagram veo la publicidad”, relató, y explicó que el contacto inicial fue con una supuesta anfitriona que se presentó como Marcela.

El mensaje de despedida del estafador incluyó disculpas y un pasaje de la Biblia antes de cerrar la página.

La turista detalló que le ofrecieron un paquete completo, con imágenes de las habitaciones y servicios adicionales. “Me pasó el precio para seis personas”, explicó, y precisó que el monto solicitado fue de “trescientos cincuenta mil chilenos”, cifra que no despertó sospechas en ese momento.

Luego del pago, la comunicación continuó con normalidad. “Acuso recibo de pago. El check-in es tal día a partir de las doce horas”, fue el mensaje que recibió tras enviar el comprobante. Incluso, aseguró que pudo ver comentarios y fotos “a través del link de Booking”.

Las dudas aparecieron pocos días antes de viajar. “Dos días antes de viajar, le pregunto si teníamos que llevar ropa blanca y no me contestan”, señaló Marisel. Le indicaron que escribiera por correo electrónico, pero tampoco obtuvo respuesta.

Al llegar a destino, el engaño quedó al descubierto. “Cuando nos acercamos al lugar, digo mi nombre”, recordó, pero en la recepción no figuraba ninguna reserva. Un empleado fue directo: “Ay, no, Holiday Reñaca es una estafa”.

Las víctimas también detectaron que el sitio web había sido dado de baja. Antes de desaparecer, el estafador dejó un mensaje bíblico: “Perdón a todos, pero era necesario. Reconozco el daño, y pido perdón por ello”, escribió, y agregó una cita bíblica: “Tenme piedad, oh Dios, según tu amor”.

Sobre las denuncias, Marisel explicó que “había que ir a la PDI en Viña. Había mucha gente”, aunque no avanzaron porque les dijeron “que no nos iban a devolver” el dinero. Otro afectado contó su caso a 24 Horas: “Llegamos y nos dijeron que no había disponibilidad”, y resumió la sensación compartida: “Sentimos una impotencia total”.

Con información de Infobae