Mensaje de invierno: La historia de la canción que Rubén Patagonia inmortalizó para Cutral Co

«Pero está tan frío en Cutral Co» resuena hoy en la memoria de las y los vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul, con la voz de Rubén Patagonia. El músico folklórico logró interpretar y hacer propios los versos de la canción Mensaje de Invierno escrita por Sergio Castro y que se popularizó cuando el propio Patagonia la grabó en su disco en 1998, dos años después de la primera pueblada de 1996.

Patagonia no fue desconocido en los escenarios de Cutral Co y Plaza Huincul. En especial, después de que grabó su proyecto musical en 1998, el tema que escribió el profesor de Historia, Sergio Castro. Esa canción que describe en imágenes de cómo era la vida en la comarca petrolera, un año antes del estallido social que produjo la privatización de YPF. Castro, el docente oriundo de Córdoba, supo leer la situación y volcarla en ese tema que con los años ganó el reconocimiento de todo.

El autor de la letra y música de Mensaje de Invierno fue el mismo que reveló que Patagonia lo contactó telefónicamente para poder incluir la canción en su futuro disco un día de 1998. Luego, lo volvió a llamar para preguntarle si podía cambiar el nombre de Mensaje de Invieerno a Cutral Co, ante la sugerencia de los productores y, teniendo en cuenta la carga social que tenía el tema. Y así pasó a llamarse desde entonces.

Patagonia supo ser partícipe del tradicional encuentro de músicos Tremn Tahuen, cuando el eslogan «si los músicos del sur nos encontramos, es la Patagonia la que canta», que se desarrollaba en el gimnasio municipal de Cutral Co. Mantenía una fuerte conexión con el público que lo reconocía con su presencia cada vez que la agenda de presentaciones incluía a esta ciudad como un punto a visitar.

La popularidad que adquirió la canción hizo que, a lo largo de los años, sean los propios músicos jóvenes los que lo reversionen. Pero también es común escucharlo en las conversaciones cotidianas de la gente como una muletilla cuando los primeros fríos empiezan a hacerse sentir en la comarca petrolera.

La muerte de Patagonia ocurrida en Comodoro Rivadavia este jueves, a los 69 años se sintió en la comarca petrolera.

Aunque la letra invita a revisarla e ir más allá de la primera estrofa. «Me han contado que una vez, esta tierra floreció, primaveras de niñez, fertilidad, petróleo y pan. Petróleo y paz. ¿A dónde se han ido los días de ayer, decía un viejo mapuche sin ley. Mirando la gente pasar por ahí, los barrios que luchan por sobrevivir. Los hijos de quiénes jamás se van a ir», escribió su autor.

Sin embargo, para el final, el mensaje esperanzador está presente: «Los días felices ya van a volver, grita un canillita, 15 años, se ve. Me deja pensando, me invita a creer. Miro al viejo mapuche y no sé qué hacer. Y si pruebo y me quedo, ayude tal vez».