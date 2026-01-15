Murió Rubén Patagonia, histórico músico y defensor de los derechos de los pueblos originarios

La Patagonia argentina está de luto: este 15 de enero se confirmó la lamentable muerte del histórico músico y activista, Rubén Patagonia. Tenía 69 años y se encontraba internado en Comodoro Rivadavia.

El reconocido artista y referente cultural de la Patagonia estaba atravesando una situación de salud dificil.

Murió Rubén Patagonia: su internación en Chubut

El miércoles se difundió un pedido de donantes de sangre para Rubén Patagonia. En el mismo se dio a conocer que estaba internado en una clínica de Comodoro Rivadavia.

Si bien no se difundieron detalles de su estado de salud, la comunidad participó activamente en la difusión del comunicado esperando una pronta recuperación, sin embargo este jueves se confirmó su muerte.

La noticia generó un profundo pesar en la región, Rubén Patagonia era conocido por toda la comunidad patagónica por ser una figura destacable del sur argentino en materia musical y por defender los derechos de los pueblos originarios.