Miércoles de calor y viento en el Alto Valle: ¿a qué hora llegan las ráfagas de 50 km/h y de cuánto será la máxima?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un miércoles complicado por las fuertes ráfagas de viento. Acá el detalle.
El frío se despidió totalmente de la región, pero el viento se aferra al Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Este miércoles el clima se vestirá de primavera, pero también se harán sentir las ráfagas de hasta 50 km/h o más. Acá te brindamos el detalle del clima.
Según lo detallado por el Servicio Meteorológico Nacional, este sábado se esperan temperaturas que alcanzarán los 30°C, un clima ideal para disfrutar al aire libre y disfrutar del sol.
¿A qué hora llegan las ráfagas de 50 km/h y de cuánto será la máxima?
Como ya lo anticipamos, la temperatura máxima en ciudades como Roca y Neuquén capital llegarán a los 30°C. En tanto la mínima será de 10°C.
Pero a tener en cuenta, el otro protagonista del día será el viento que si bien no llega con alerta, registrará ráfagas con velocidades que podrían llegar o superar los 50 km/h.
Según los pronósticos, las ráfagas de viento más fuertes se registrarán durante la mañana, luego del mediodía se mantendrá entre 42 y 50 km/h. El viento que llegará desde el oeste permanecerá durante la noche y podría marcar el inicio de la jornada del jueves.
