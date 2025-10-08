Miércoles de calor y viento en el Alto Valle: ¿a qué hora llegan las ráfagas de 50 km/h y de cuánto será la máxima?

El frío se despidió totalmente de la región, pero el viento se aferra al Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Este miércoles el clima se vestirá de primavera, pero también se harán sentir las ráfagas de hasta 50 km/h o más. Acá te brindamos el detalle del clima.

¿A qué hora llegan las ráfagas de 50 km/h y de cuánto será la máxima?

Como ya lo anticipamos, la temperatura máxima en ciudades como Roca y Neuquén capital llegarán a los 30°C. En tanto la mínima será de 10°C.

Pero a tener en cuenta, el otro protagonista del día será el viento que si bien no llega con alerta, registrará ráfagas con velocidades que podrían llegar o superar los 50 km/h.

Según los pronósticos, las ráfagas de viento más fuertes se registrarán durante la mañana, luego del mediodía se mantendrá entre 42 y 50 km/h. El viento que llegará desde el oeste permanecerá durante la noche y podría marcar el inicio de la jornada del jueves.