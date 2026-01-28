Miércoles de calor sofocante en el Alto Valle: la máxima llega a 37°C, ¿qué pasa con el viento?

Después de un martes de clima caluroso, el Servicio Meteorológico Nacional informó que para este 28 de enero el Alto Valle será escenario de otra jornada similar. Con el pronóstico detalló que será una jornada de mucho calor y si bien el viento estará presente, se prevé que no traiga mayores inconvenientes.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

El organismo detalló que la temperatura máxima alcanzará los 37°C este miércoles. Por su parte, la temperatura mínima se establecerá en los 24°C, garantizando una noche templada y confortable.

El viento será un factor presente, especialmente durante la tarde, aunque de manera leve. Se esperan ráfagas con velocidades que oscilarán entre los 21 y 35 km/h. La influencia del viento sudoeste podría generar una sensación térmica particular a medida que avance la jornada.

Hacia la noche, el viento tenderá a incrementar su intensidad, permitiendo un cambio de aire y temperatura de manera que pueda dar un cierre con ambiente cálido y agradable.