Miles de personas sin agua potable en Bariloche

Miles de habitantes de Bariloche se despertaron este miércoles sin agua potable. Un masivo corte de energía que ocurrió cerca de la medianoche mantuvo durante más de 18 horas -y en algunos sectores por mucho más tiempo- sin ese servicio esencial a numerosos barrios de esta ciudad.

“Hace 48 horas que estamos sin agua. Ya no es vida (esto)”, denunció Myriam Flores del barrio 270 Viviendas. Dijo que los vecinos están “todos tratando de buscar agua en otros barrios y comprando para tomar y cocinar”. Explicó que por la falta del vital elemento estaban “sin poder bañarnos y sin poder lavar o limpiar con lo que eso implica”.

Pero tampoco hay explicaciones oficiales. “Nadie nos da respuestas. Y desde Aguas Rionegrinas lo único que dicen es que es por los cortes de luz”, sostuvo. “Pero la luz se cortó anoche media hora. Y mirá la hora que es y no sabemos si vamos a tener agua hoy”, afirmó, indignada, Flores esta tarde de miércoles.

Emilio vive en cercanías del barrio Eva Perón y desde hace varias horas que están sin agua potable. Dijo que no tuvo otra opción que comprar agua mineral para el consumo familiar. Y compró comida en rotisería porque sin agua no se puede cocinar.

Los inconvenientes con el suministro de agua potable son frecuentes en varias zonas de la ciudad, sobre todo, en verano. Pero ahora se agudizaron.

“Son problemas que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Sí el verano pasado no tuvimos tanto, pero ahora con esta cuestión que dicen que se quemaron las bombas, nada, tenemos muchos lugares del Alto de Bariloche sin agua”, aseguró el presidente de la junta vecinal del barrio Nuestras Malvinas, Sergio Herrero.

“Imagínense que hay gente que hace cuatro días que no tiene agua. La verdad que es tristísimo, y no podemos entender. Las familias no pueden cocinar, lavar, laerse los dientes, los niños no tienen agua para tomar en la casa; la verdad que es terrible”, lamentó Herrero.

Miles de personas de numerosos barrios de Bariloche sufrieron la falta de agua potable este miércoles. (foto gentileza)

Entrega de botellones

Dijo que estaban desde la mañana en contacto con la gente de Aguas Rionegrinas y del DPA «que nos mandaron un camión (cisterna)». Puntualizó que los vecinos se acercaban a buscar agua “en todo lo que pueden: en botellas, botellones, baldes”. Aseveró que el DPA “nos bajó 50 botellones que les di prioridad a las madres que tienen muchos niños y a los adultos mayores”.

“Hemos entregado acá en la plaza en un punto acá de Malvinas y ahora nos vamos a la puerta del centro de abuelos y si nos queda tiempo y agua, vamos a tratar de llenar algunos tanques como siempre dándole prioridad a los adultos mayores”, sostuvo Herrero.

Aclaró que entregan agua potable. “Este camión tiene un tanque que fue algo que nos colaboró la gobernadora Arabela Carreras cuando hablamos de los problemas del agua hace tres años que le decíamos que no había ni camión cisterna para repartir agua y tengo entendido que esto es lo que ella gestionó de estos contenedores de agua”, manifestó el dirigente vecinal.

Desde Aguas Rionegrinas informaron alrededor de las 14 que “debido a inconveniente eléctrico y electromecánicos en la toma del lago está afectado el normal funcionamiento del centro de distribución filtros de la ciudad de Bariloche”.

“Es por ello que podría registrarse baja presión y posible falta de suministro en la zona de los barrios Las Margaritas, Jardín Botánico, La Cumbre, Alborada, Ada María Elflein, Bella Vista, Vuriloche I y IV, Los Abedules, 96, 144, 218, 154 y 204 Viviendas, Las Quintas, 6 Manzanas, San Ceferino, Perito Moreno, 21 de Septiembre, Las Mutisias, 169, 170, 181 viviendas, Vivero Municipal, Nuestras Malvinas, Nahuel Hue, San Franciscos II, III y IV, 270, 120 y121 Viviendas.

“Desde el servicio local se trabaja para solucionar la situación con la mayor celeridad posible», aseguraron. «Hasta entonces recomendamos a los usuarios extremar el cuidado del recurso priorizando el uso de las reservas para consumo e higiene personal”, indicaron en el comunicado. “Por dudas, consultas o reclamos está disponible la línea telefónica gratuita 0800 999 24827”, señalaron.

Pasadas las 19.30 en algunos barrios afectados, el servicio se estaba normalizando lentamente.