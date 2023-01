Pese a las obras anunciadas por la provincia, los vecinos del este de Bariloche exigen una reunión con Valeri

Tras los reclamos por la falta de agua en el este de Bariloche, los dirigentes barriales cuestionaron las respuestas del ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Carlos Valeri, y la gerenta de Aguas Rionegrinas, Romina Procoppo, considerándolas «una distorsionada imagen de la realidad que se vive en esa zona de Bariloche».

En declaraciones a RÍO NEGRO, Valeri aseguró que en los próximos días, se licitará una obra para llevar adelante tres perforaciones en los barrios del este a fin de captar mayor cantidad de agua, tal como se llevó a cabo en el sur de la ciudad entre 2020 y 2021. Reconoció también que aguardan una respuesta del gobierno nacional respecto al plan director de agua que demandaría una inversión de 1.700 millones de pesos.

A través de una gacetilla, Procoppo adelantó que este martes se abrirán los sobres de la primera licitación para la primera perforación cerca del lago Nahuel Huapi. Dijo que además, contratarán estudios geoeléctricos para otras dos perforaciones para el mismo sector del Centro de Distribución 5.

“Para el mediano y largo plazo Río Negro presentó el Plan Director ante el Enohsa (Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento), para una segunda toma en el lago y una nueva planta, una obra de mayor infraestructura que requiere de financiamiento nacional”, mencionó.

A través de una nota, los vecinos dijeron que aguardan un encuentro con Valeri y «una respuesta favorable antes del próximo lunes, a fin de evitar acciones que no son de nuestro agrado».

«La problemática de baja presión -e incluso el faltante de agua en épocas estivales- se viene repitiendo de hace muchos años. Esto conlleva que, durante gran parte del día, los vecinos no puedan bañarse, lavar la ropa o los platos. Es algo de no creer teniendo en cuenta que vivimos en una ciudad rodeada de grandes lagos», manifestaron.

Contradijeron además a Procoppo que aseguró que «el agua está garantizada para el este, que no hay baja de presión y que no se sufrió la falta de servicio de agua potable». Plantearon que, desde el fin de semana pasado, los barrios El Cóndor 1, La Colina, San Francisco 2 y 3, San Cayetanito, Ñireco Norte y Costa del Sol tienen baja presión y «en algunos sectores directamente no hay agua». Mencionaron al barrio Las Chacras que «ni siquiera está conectado a la red de agua potable«.

Los dirigentes recordaron que el crecimiento demográfico hacia el este de Bariloche se proyectó dos décadas atrás. «Por consiguiente, las obras deberían haberse realizado para que la falta de agua hoy no sea moneda corriente«, expresaron.

En la nota pidieron conocer el plan director como así también todas las gestiones llevadas adelante por los organismos pertinentes y el plan de acción, una vez recibidos los fondos de Nación.

«Los referentes somos conscientes de la complejidad que representa una obra de dicha envergadura y que el plan director, una vez ejecutado, nos brindará una mejor calidad de vida. Pero también sabemos lo que implica para nuestros vecinos vivir y tener que lidiar diariamente con ese problema. Nos ponemos a disposición para colaborar en las gestiones necesarias ante los organismos nacionales, provinciales y municipales», concluyeron.