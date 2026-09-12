Neuquén inauguró un nuevo tramo del Paseo Costero: libre circulación, obras y un acuerdo histórico con Bocahue

Durante los festejos por el aniversario 122 de Neuquén capital, el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa inauguraron la ampliación del Paseo Costero sobre el río Neuquén. La obra consolida la apertura definitiva de la ciudad hacia el agua.

Esta extensión comprende más de 3 kilómetros lineales de recorrido ininterrumpido frente a las aguas. El trayecto vial y peatonal conecta de manera directa la calle Aguado con la calle El Chocón, acercando espacios públicos a cada barrio de la capital.

La intervención ejecutada en la zona este incluye la pavimentación completa de la calzada vehicular que recorre el sector. De forma complementaria, el proyecto sumó la construcción de una amplia bicisenda para fomentar la movilidad sustentable y deportiva de manera segura.

El desarrollo también contempló la habilitación de senderos peatonales accesibles para personas con movilidad reducida. Estas vías exclusivas se extienden en paralelo a la calzada vehicular, garantizando un tránsito ordenado para quienes circulan junto al agua.

Uno de los atractivos de esta nueva etapa de infraestructura es el mirador panorámico elevado. Esta estructura se construyó en paralelo a la calle Figueroa y funciona como un balcón estratégico sobre la costa, permitiendo a residentes y turistas disfrutar del paisaje ribereño y la flora autóctona local.

Toda la obra cuenta con un sistema de iluminación led de última tecnología. La red eléctrica se diseñó de manera subterránea para evitar la contaminación visual del paisaje, mediante cañeros específicos de gran capacidad y bases de hormigón para sostener las columnas. Además, el sector incorporó mobiliario urbano que mantiene la línea arquitectónica del resto del Paseo.

La concreción de esta obra demandó una inversión de 15.000 millones de pesos, financiada con recursos propios del presupuesto municipal. Con este corte de cinta, la ciudad supera los 35 kilómetros totales de recorrido costero público habilitado.

Un Paseo Costero libre en Neuquén

En paralelo a la inauguración de este nuevo tramo, la Municipalidad logró un avance institucional en otro sector del río Neuquén. Tras seis años de un conflicto judicial, se alcanzó un entendimiento técnico y legal definitivo con el barrio privado Bocahue.

La Justicia provincial emitió una sentencia que homologó el consenso y le otorgó carácter formal a la restitución del espacio. Esta resolución habilita a la administración local a avanzar con la licitación de obras para completar el recorrido en ese punto pendiente y garantizar que el 100% de las costas neuquinas queden habilitadas para la libre circulación comunitaria.

El Paseo Costero cumple una función recreativa, turística y de defensa. El diseño técnico incluye obras de defensa costera con enrocado y terraplén a lo largo del trayecto, necesarias para proteger a la ciudad de crecidas extraordinarias del caudal y evitar el ingreso de agua hacia los sectores urbanizados.

La consolidación de los más de 35 kilómetros de costa incluye veredas perimetrales, sendas peatonales, calles pavimentadas con cordón cuneta y zonas de estacionamiento vehicular.