Muerte de un turista argentino en Brasil: habría sido drogado por «viudas negras», cuáles son las pistas

El hallazgo del turista argentino Alejandro Ainsworth (54) en Brasil destapó una investigación marcada por una sospecha inquietante: habría sido víctima de la modalidad conocida como “viudas negras”, según los movimiento bancarios detectados. El hombre había sido visto por última vez el domingo, cuando salió del hotel en Copacabana, y fue hallado muerto días más tarde.

El misterio del cuerpo en la morgue y la primera hipótesis de la muerte del turista argentino

Según publicó Noticias Argentinas, su cuerpo estaba en la morgue de Río de Janeiro desde el lunes 8 de septiembre, sin haber sido identificado.

La hipótesis principal que manejan los investigadores es que fue drogado bajo la modalidad “Boa Noite, Cinderela”, más conocida en Argentina como “viudas negras”. Este método consiste en sedar a las víctimas para robarles dinero y pertenencias.

Las sospechas se fortalecen porque el cuerpo no tenía signos de violencia. Además, se detectaron movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias en los días posteriores a su desaparición.

En paralelo, las autoridades esperan los resultados de los estudios toxicológicos para confirmar si efectivamente fue envenenado con alguna sustancia.

Movimientos bancarios y el celular encendieron las alarmas de los familiares

Alan, uno de los hijos de Ainsworth, relató a Noticias Argentinas que “a las 2 de la madrugada del lunes empiezan a haber movimientos, cambios de contraseña, transacciones y a las 7 hay una foto que se saca con el celular que después se sube a Google Fotos”.

Su cuerpo estuvo en la morgue como NN durante dos días.

En esa imagen, explicó, “se ve que es en una zona baja, un auto abandonado y demás”. El joven también detalló que ese mismo lunes se solicitó un préstamo a nombre de su padre y que al día siguiente hubo otro intento similar.

Otro dato llamativo es que la última conexión del celular se registró el martes a las 21. “Entonces, eso me daría a entender que él está secuestrado y están usando su cara, porque es la única que precisaban, su validación por cara, para poder concretar algunos movimientos”, señaló.

Mientras tanto, la Policía Civil de Río de Janeiro trabaja para reconstruir las últimas horas del turista argentino y dar con los responsables del hecho.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas