Encontraron muerto a un turista argentino desaparecido en Brasil: investigan un posible secuestro

Este jueves hallaron muerto a un turista argentino que estaba desaparecido en Río de Janeiro. Las autoridades brasileñas investigan un posible secuestro. Su familia, que desconocía de su paradero desde el domingo, denuncian que sus cuentas bancarias fueron vaciadas.

La víctima fue identificada como Alejandro Ainsworth de 54 años y había nacido en Campana, provincia de Buenos Aires, pero estaba radicado en Villa Urquiza.

Si bien aún no hay precisiones sobre cómo fue hallado, la noticia de su deceso fue confirmada por la prensa argentina a través de fuentes cercanas a la investigación.

«Entiendo que es un secuestro porque a las 2 del lunes empiezan a haber movimientos, cambios de contraseña, transacciones y a las 7 hay una foto que se saca con el celular que después se sube a Google Fotos”, dijo Alan, hijo de Alejandro, en contacto con la agencia Noticias Argentinas.

Los dos hijos de Alejandro viajaron a Brasil el pasado lunes y desde entonces están involucrados en el avance del operativo.

Qué se sabe de la desaparición del turista argentino hallado muerto en Brasil

Según los primeros datos recopilados, viajó a Copacabana y una cámara de seguridad registró el momento en el que salió del hotel en el que se hospedaba el pasado domingo a las 23:44. Desde entonces, no se supo más nada de él.

En horas de la madrugada del lunes detectaron movimientos de dinero, préstamos y hasta cambios de contraseña en sus cuentas. Según precisaron sus hijos, le sacaron US$ 3500 y hasta tramitaron un préstamo por $4.000.000.

A partir de la denuncia por desaparición, la Policía de Turistas de Río de Janeiro inició un operativo al que también se sumó el consulado argentino, quien notificó a las autoridades locales.

Los investigadores encontraron una foto tomada con su celular en horas de la mañana, cuya imagen mostraba una camioneta estacionada en un pastizal.

Foto: Gentileza TN.

A partir de esto, la Policía detectó que ese vehículo fue abandonado en un lugar peligroso y peritó el archivo para determinar el horario en el que fue sacada la foto.

De acuerdo al rastreo, el dispositivo de Ainsworth estuvo activo hasta las 21 de ese mismo lunes, aunque no lograron rastrar la ubicación exacta de la última conexión.