Muerte del refugiero en Bariloche: para el intendente del Parque, no se violó ninguna prohibición

El intendente del parque nacional Nahuel Huapi, Horacio Paradela, dijo que el refugiero que perdió la vida en la picada a Frey, Manuel Benítez, actuó bajo su responsabilidad y explicó que los trabajadores que se desempeñan bajo concesiones del Club Andino no están alcanzados por las mismas reglas y prohibiciones que rigen para cualquier caminante en la montaña.

Dijo que el registro de trekking que se les exige a todas las personas que ingresan a las picadas y senderos no es obligatorio para los refugieros como Benítez. Ese requisito que Parques difunde ampliamente en todos sus mensajes a los montañistas “apunta a los que van a caminar, pero no está exigido de antemano para un refugiero”, dijo Paradela.

Explicó que el Club Andino Bariloche y las concesiones de los refugios tienen métodos de seguimiento, aviso y control para su propio personal, que cumplen la misma función. El registro de trekking está pensado para que todas las personas que recorren los circuitos de montaña precisen antes de salir su ruta y tiempos estimados, para facilitar luego eventuales rescates.

Paradela dijo que “el esquema de trabajo que tiene el CAB, con seguimiento, radio y chequeos” permiten poner en marcha una búsqueda ante cualquier emergencia, como ocurrió en el caso de Benítez, quien quedó atrapado en una tormenta de nieve el martes a la noche, cuando intentaba llegar al refugio Frey y murió sin conseguirlo.

Según el intendente del parque Nahuel Huapi ese día existía un alerta de temporal, pero (según los partes difundidos ese día) no había cierre de senderos, como se dispone cuando hay condiciones de riesgo extremo.

“De antemano los trabajadores de los refugios tienen los conocimientos y las previsiones. Y entiendo que este muchacho habrá leído las condiciones -dijo Paradela-. Pero dada la sensibilidad del caso prefiero no opinar en este momento sobre lo ocurrido ni sobre la capacidad de las personas, porque no me parece ético”.

Explicó que las medidas de prevención que aplica Parques “corren para todos”, pero hay casos especiales “como por ejemplo quienes están administrando una infraestructura en la montaña” y cuya incursiones, aun en condiciones extremas, “tienen un fin laboral y no recreativo”.

Dijo que hay muchas variables que intervienen para un accidente o extravío y que el refugiero afectado en este caso “pudo tener algún problema, pero estaba en su responsabilidad” continuar o no con el ascenso.

Sobre las responsabilidad por su situación laboral y las de otros refugieros, Paradela dijo que Parques “no tiene ningún involucramiento” y su única participación es “habilitar las instalaciones del refugio, que funcionan bajo administración del club”. Definió lo ocurrido con Benítez como “una situación dramática, que nos tiene que dejar a todos una enseñanza”.