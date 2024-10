Muerte perinatal, el duelo que se sufre en silencio: «Está desautorizado, es tabú»

«Las madres y padres sufren un duelo desautorizado en silencio y soledad. Al no haber nacido con vida el bebé, se considera que no existió». Mariana Herrera perdió un embarazo y recién cuatro años después, logró hacer el duelo. Como psicóloga, decidió emprender el camino de acompañar a familias que hayan perdidos bebés durante el embarazo o después del parto.

Cada 15 de octubre, se conmemora el duelo que atraviesan aquellas familias que sufren una muerte perinatal -los bebés que mueren antes de nacer-, durante el parto o en los días posteriores a su nacimiento.

«Hablarlo es visibilizarlo, decir: ‘Esto existe y es real’. Porque estas realidades existen. El primero de mayo es día de la madre en duelo. Son fechas para nombrar, visibilizar porque socialmente, ante este tema, hay un tabú enorme» resaltó Herrera.

¿Cuántos casos se registran de muerte perinatal en el país? La especialista asegura que los porcentajes no son del todo ciertos: «El número es mucho mayor a lo que circula. Hay una gran franja de eventos que no están declarados, que no figuran en las instituciones, porque ocurren en mujeres en el primer trimestre del embarazo, cuando quizás están sus hogares«.

Mencionó que, por lo general, las mujeres se hacen un test de embarazo que da positivo y a las pocas semanas, atraviesan «un sangrado». «Esas mujeres no entran en la estadística y es una realidad mucho más frecuente de lo que se conoce«, expresó.

Contó con dolor que le tocó transitar un primer embarazo que «se detuvo» a los pocos meses. Sin embargo, tiempo después, nacieron sus dos hijas. «Con la experiencia de ese primer embarazo, terminé en la institución con un legrado, viviendo lo que el sistema baja en ese momento, desde el apuro y la desconexión. Después de cuatro años, pude hacer el duelo por ese hijo y sentí que por ahí, era mi camino: acompañar a mamás, papás que tuvieran que vivir eso», señaló la mujer.

Hizo hincapié en que «en nuestra cultura, está prohibido hablar de la muerte. Le tenemos miedo, le huimos. Se le rinde culto al placer, a la eterna juventud. Y en los hospitales no se le da un lugar a este duelo. Es un duelo desautorizado».

Puso como ejemplo la muerte de un adulto. En esos casos, hay licencias laborales, un certificado de defunción, un velatorio y un entierro. «Hay incluso, testigos de esa existencia. Cuando muere un bebé en el útero, más grande es el tabú. Muchas veces, no se entrega el cuerpo a las familias para hacer una despedida. Solo cuando el bebé es cercano a las 40 semanas de gestación, en el tercer trimestre, recién ahí las salas velatorias puede buscar el cuerpito y como mucho, te dan una hora. Todo debe pasar rápido», lamentó.

Herrera consideró que los casos de muerte gestacional y perinatal «son los más propensos a recibir violencia obstétrica» ya que no hay protocolos de atención ni profesionales preparados para atender estos casos.

«Es como si no fuera válido el dolor por un hijo que no nació en teoría. Ni los médicos ni los enfermeros están preparados para acompañar y dar contención. Que se muera un bebé es un fracaso, algo que no debería ocurrir. Los profesionales de la salud son seres humanos que, a la vez, son padres, tíos y, recibir un bebé sin vida no es una experiencia fácil de digerir«, planteó.