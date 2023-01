Murió su hijo en Neuquén en Año Nuevo y ese dolor trajo al Mono de Kapanga a su vida

Liliana Muñoz perdió a su hijo Marcelo hace diez años en un accidente de tránsito en la ciudad de Neuquén, a partir de ese momento todos los años conmemora a su hijo en el mismo lugar y mismo horario que sucedió el accidente fatal. Nunca que pensó que una perdida tan dolorosa, traería al Mono de Kapanga a su vida.

El primero de enero del 2013 la vida de Liliana cambio para siempre, su primer hijo, Marcelo, falleció en un accidente de tránsito. A partir de ese año, todos los días en el horario del fatídico hecho, Liliana se encuentra en el lugar conmemorándolo.

«Todos los años me van a encontrar ahí, hasta que me de el aliento, es una fecha muy dura», manifestó la mujer. «Era mi hijo mayor, él me enseñó a ser madre, tuve muchas experiencias buenas con él», expresó.

Para Liliana, las fiestas ya no son lo mismo hace diez años. «No festejo Año Nuevo, brindo con mis hijos pero a la una estoy acostada, y a las seis me levanto para ir a la estrella», mencionó. «El 24 me pasa lo mismo, ya no me gustan las fiestas», mencionó.

«Debo ser la única loca que lo hace, que va y prende una vela, que toma unos mates, así lo recuerdo a mi hijo«, expuso Liliana. Por esto, este domingo hizo el ritual con la familia, en acompañamiento del director de Seguridad Vial de la Provincia, Javier Soto Mellado. «Nos caímos bien, así se generan las amistades», dijo Liliana.

El seis de enero, Marcelo cumpliría años, por ese motivo, todos los primeros sábados del año, Liliana junto a su familia pintan nuevamente la estrella.

A pesar del inmenso dolor que le generó perder a su primogénito, Liliana ganó otro integrante de la familia en su vida. «Yo subo al escenario y me dice que soy su mamá del corazón«, manifestó acerca del Mono de Kapanga.

Su relación con el rockero comenzó con un hecho inimaginable, «en el 2013 uno de mis hijos le tiró un pin con el nombre de Marcelo, y le cayó en el bolsillo, a lo que mi hijo le gritó «ese es mi hermano!», relató Liliana. «Cuando el Mono sacó el pin lo nombró en el escenario, me mostraron el video, y cómo a mi hijo le gustaba el rock me propuse seguirlo a todos lados», contó.

Liliana siguió al Mono de Kapanga a todos lados, «fui al Cosquín Rock, al Luna Park, a Bahía Blanca, hice 600 km para ir», sostuvo la mujer.

Finalmente Kapanga llegó a Centenario, «lo fui a ver al hotel y le conté la historia de Marcelo, no podía creer que era el del pin, y a partir de ahí empezó a tener otro vinculo conmigo. «Vos sos el elegido«, le aseguró Liliana a su nuevo amigo, el Mono.

«Me vas a ver hasta en la sopa», le aseguró Liliana al cantante de rock. A la mujer le aseguraban que lo cansaría, sin embargo, el futuro no pudo estar más lejos de eso.

«Ahora subo al escenario y el Mono me dice que soy su mamá del corazón y mi marido su papá», contó. «Él nos adoptó como padres y nosotros como hijos, la vida con el Mono es así», agregó.

«Cuándo nos vemos le llevo budín, pastafrola, siempre me pide algo dulce», contó entre risas Liliana. «Todo lo que hago con él lo hago generando conciencia, porque pertenezco a la organización de estrellas del Neuquén», recapituló la mujer.

«Cada vez que me veas subiendo al escenario con el Mono yo digo que soy de Estrellas, no Liliana, ni la mamá de Marcelo», aseguró, a pesar de que esa relación, que trasciende escenarios y vallas, haya nacido de una perdida tan dolorosa.