Murió un ciclista tras ser atropellado en Allen: el conductor era de Neuquén, dónde fue el accidente

Un trágico accidente conmociona al Alto Valle. En horas del mediodía un ciclista fue atropellado mientras circulaba por una calle rural entre Allen y Guerrico. Según informaron fuentes de la investigación a Diario RÍO NEGRO, el conductor del automóvil, oriundo de Neuquén, no se percató del ciclista y lo embistió. El joven murió en el acto. Fiscalía realiza las pericias de rigor.

Según pudo conocer este medio, el accidente ocurrió minutos antes de las 14 en la intersección de las calles 8 y 11 en la zona rural entre Allen y Guerrico. Allí, se constató que un automóvil, conducido por un joven oriundo de Neuquén, había atropellado a un ciclista.

Cómo fue el accidente: un ciclista murió tras ser atropellado en la zona rural de Allen

El conductor aseguró no haber visto al ciclista que circulaba de oeste a este. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a Diario RÍO NEGRO que el hombre murió en el acto. Se desconoce su identidad.

Ahora la fiscalía investiga la causa. Entre las primeras pericias se ordenó un test de alcoholemia para el conductor del auto.

Una de las calles donde se produjo el accidente, conocida como la Rural 11, es utilizada diariamente por cientos de ciclistas que entrenan entre Allen y Roca. Conecta de forma paralela a la Ruta 22 por la zona de chacras los dos ejidos, y tiene la particularidad de que está totalmente asfaltada. Por este motivo es utilizada por quienes practican ciclismo de ruta.