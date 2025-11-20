Murió un hombre aplastado por un tractor: fue encontrado en un paraje rural cerca de Viedma

Un paraje rural de Río Negro quedó marcado por un trágico hecho. Un hombre murió tras ser aplastado por su propio tractor. Fuentes policiales confirmaron el hecho e indicaron que la víctima, previo al accidente, estaba realizando trabajos de fumigación.

Murió aplastado por un tractor: lo que se sabe del hecho

El comisario Gustavo Rodríguez informó a Diario RÍO NEGRO informó que tomaron conocimiento del trágico episodio este jueves, minutos antes de las 9.

Según lo aportado, recibieron un llamado que solicitaba asistencia en el Camino 6, en inmediaciones del paraje El Juncal que se ubica a unos 15 kilómetros de Viedma, «dado que habría una persona aplastada por un tractor».

Al arribar al sitio constataron que efectivamente había una persona muerta y se trataba de un hombre de aproximadamente 43 años.

El comisario señaló que la víctima es un vecino de la zona y según lo que pudieron averiguar, la noche previa había salido a fumigar y, por motivos que se desconocen, volcó con su tractor en un desagüe. Lamentablemente, el hombre al caer fue aplastado por el vehículo y murió. Por el momento no revelaron datos de su identidad.