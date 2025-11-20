Quién era el hombre que murió en el acceso al hospital Heller de Neuquén

Un hombre de aproximadamente 40 años murió el pasado martes en el acceso al hospital Heller de Neuquén. El hecho desencadenó una investigación debido a que, previo al trágico final, el hombre había sido reducido por la Policía por su estado «exaltado». Si bien aún no se esclarecen las causas de muerte, ya se confirmó su identidad.

El hombre fue identificado como José Galeano. Tenía 47 años y era de Neuquén. Su muerte se registró durante la madrugada del martes 18 en el ingreso a la guardia del nosocomio.

Muerte en el acceso al hospital Heller: lo que se sabe del hecho

De acuerdo al relato de testigos y según lo confirmado por Diario RÍO NEGRO, el hombre había llegado unos minutos antes en un visible estado de exaltación y exhibiendo un arma blanca, motivo por el cual se ordenó la intervención del personal policial, que lo redujo.

Tras ser abordado por los guardias del hospital, finalmente se le dio intervención al personal policial. Pero luego de reducirlo y ponerle las esposas, el sujeto se desvaneció y cayó en el suelo del playón donde estacionan las ambulancias.

Al ingresar a la guardia, se constató que ya no presentaba signos vitales, indicaron desde el nosocomio a este medio.

La investigación quedó en manos del fiscal del caso Andrés Azar, quien solicitó entrevistar al personal hospitalario presente al momento del episodio, revisar cámaras de seguridad y la realización de una autopsia, fijada para la tarde de este martes.

En el lugar intervino personal de policía Criminalística, para resguardar la escena y juntar evidencia.