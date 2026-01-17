Estafa en el Castro Rendón de Neuquén: fingían ser parte de una campaña solidaria y engañaron a médicos

Investigan una estafa en el principal centro de salud de Neuquén.

La Policía investiga una presunta estafa en grado de tentativa detectada en el Hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén. La maniobra incluyó pedidos de datos personales y entrega de folletería por parte de personas que se hacían pasar por miembros de una fundación para una colecta solidaria.

Neuquén: alertan por pedidos de datos personales en el Hospital Castro Rendón

La investigación detectó la presencia de personas que decían representar a una supuesta fundación vinculada a campañas solidarias, sin aval institucional dentro del hospital.

La Policía del Neuquén busca determinar el uso de datos personales obtenidos sin autorización.

Según informó la Policía, las denuncias indican que los involucrados solicitaron datos personales a trabajadores y personas presentes, además de entregar folletería y realizar acciones orientadas a sostener la maniobra.

Las actuaciones permitieron avanzar sobre personas presuntamente vinculadas al hecho. La causa quedó en manos de la Justicia, que supervisa las medidas dispuestas para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

La División Estafas y Otras Defraudaciones lidera las tareas investigativas.

Investigación por estafa en el Castro Rendón: allanamientos por una falsa campaña solidaria

Como parte de la investigación, se realizó una serie de allanamientos en Neuquén. Durante los procedimientos se secuestró documentación, material gráfico, teléfonos y otros elementos considerados de interés para el expediente judicial.

Todo el material incautado quedó a disposición de la Justicia. La Policía del Neuquén continúa con las tareas para establecer el alcance de la maniobra y el posible uso que se habría dado a la información recolectada dentro del hospital.

Desde la fuerza reiteraron a la comunidad la importancia de verificar la legitimidad de campañas solidarias y evitar brindar datos personales ante requerimientos no autorizados, especialmente en ámbitos públicos y sanitarios.