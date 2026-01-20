ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Murió un motociclista luego de chocar contra un camión en Cipolletti

Fue en la intersección de la Ruta 65 y las vías del ferrocarril. Los equipos de emergencia trabajan en el lugar.

Redacción

Por Redacción

Un hombre murió este martes por la tarde luego de chocar a bordo de una motocicleta contra un camión en la intersección de la Ruta 65 y las vías del ferrocarril de Cipolletti. Fuentes oficiales confirmaron que el siniestro se cobró la vida del hombre que conducía el vehículo menor.

Al lugar acudieron los equipos de emergencia. El tránsito en el sector permanece interrumpido.

Noticia en desarrollo


Temas

choque

Cipolletti

víctima fatal

